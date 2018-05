El Decano tira por la borda una permanencia casi en el bolsillo (1-1)

Mario Asensio

Recreativo-Las Palmas Atlético

El Recreativo de Huelva tendrá que espera a que otros resultados le salven o ir a Jumilla a lograr una salvación que tenía ya cogida con una mano y dejó escapar. El conjunto albiazul se mostró más efectivo que Las Palmas Atlético y supo hacer valer el gol del capitán Antonio Núñez ante un equipo que dominó y jugó mejor, pero hasta que pita el colegiado no se acaba el encuentro y falló estrepitósamente. En el último segundo Carlos González encontró el premio a la insistencia canaria para deshacerlo todo y poner el 1-1 tras una cadena de errores albiazules. A la contr Boris no supo ni matar el encuentro ni perder tiempo dirigiéndose hacia un córner y Nacho Monsalve no frenó la jugada en el centro del campo antes de que fuera a más. Una pena que dejó helada a una afición que presentó una buena entrada en el Nuevo Colombino.

El técnico recreativista Álvaro Negredo introdujo dos cambios en el once con respecto al equipo inicial que ganó en Granada 0-1. Las variaciones afectaron a la defensa y Sergio González y Julio Rodríguez entraron en el centro de la zaga por Diego Jiménez, que no se recuperó de sus molestias físicas, y Casado, baja de última hora por un virus. Permaneció Nacho Monsalve, pero se fue al lateral izquierdo. En el banquillo comenzaron Rubén Gálvez, Mario Marín, Jonathan Vila, Ale Zambrano, Toni Robaina, Iván Agudo y David Segura. Se quedaron fuera de la lista Misffut y Víctor Barroso.

En los primeros minutos el Recreativo buscó sorprender al filial canario con balones en largo a la espalda de su defensa, que resolvió bien la situación, mientras que en ataque, Las Palmas, con Josemi al mando, fue ganando en posesión de balón y mostró sus dotes de equipo con toque. A los jugadores albiazules les tocó correr detrás del balón y encima tuvieron el contratiempo sufrido por Traoré, que pidió el cambio tras recibir un golpe. En su lugar entró Jonathan Vila en el minuto 13.

Justo antes de que entrara se señaló falta por mano de Iván Malón. Benito centró muy bien y Eric remató de cabeza demasiado picado, que después casi se hace un autogol. El portero envió a córner el esférico y al lanzarse puso desde la derecha Lazo un gran centro que remató a gol en el segundo palo de cabeza inapelablemente Núñez, uno de sus últimos tantos como profesional.

El gol no amedrentó a Las Palmas, que continuó con su juego de control y mucha movilidad, echando atrás al Recre. Kiriam remató a las manos de Marc Martínez como culminación a una de las jugadas amarillas en estático y después Julio Rodríguez en velocidad cortó una buena contra de los visitantes.

Dominador en el marcador, dominado en el juego

Rompió la dinámica Núñez con una cabalgada espectacular con regates entre la defensa y disparo final que atrapó sin problemas Josep. Después casi sale una jugada preciosa entre Núñez, que salvó en la banda, Boris, que dejó de espuela para que casi cazara el pase de gol Gorka. Las Palmas volvió de nuevo a mandar luego, pero el duelo se fue al descanso tras una primera parte en la que el conjunto albiazul dominó en el marcador y su rival en el juego.

En el arranque de la segunda mitad apareció Lazo por banda izquierda tras estar no mostrarse tanto como es habitual en él, pero antes de que transcurriera más tiempo Las Palmas volvió a ser dueño del encuentro. Pudo enganarchar un remate Boris tras un bote en el interior del área, pero era la defensa albiazul la que repetidamente estuvo despejando balones ante la insistencia visitante, que además dio entrada a Gopar y Joel.

Pero el Decano volvió a tener nueva ocasión de llegar. A la contra Lazo avanzaba con decisión pero sus dudas de pase al final, cuando tenía a Boris desmarcado por la derecha, acabaron en un disparo manso. No obstante, más clara aún fue el remate de Edu, que sin dejarla caer disparó con fuerza pero Marc Martínez sacó una mano espectacular.

En los útlimos minutos entró en el campo Iván Agudo por Gorka Santamaría y el recién ingresado protagonizó una buena entrada por banda izquierda y luego Boris estuvo en una posición inmejorable para culminar una buena jugada, pero tras embolicarse y verse rodeado de defensas acabó cediendo a Lazo, que enganchó un buen disparo pero centrado.

Las Palmas acusaba el cansancio, erraba en la parte de atrás y el conjunto albiazul buscaba huecos animado por su público y con el marcador y el tiempo a su favor. Pero el duelo no estaba finiquitado y a tres minutos para el final Benito puso un gran balón para Carlos González, que en la salida de Martínez estrelló el balón en el lateral de la red. La respuesta la tuvo a la contra Ale Zambrano, que se llevó el balón a fuerza de garra y remató forzado ante Josep, que envió a córner.

Ya con todo el público pitando para que acabara el choque, Boris a la contra pudo matar el encuentro, pero presionado por un defensa no supo resolver y a la desesperada y en el minuto 95 Las Palmas llevó con fe un último balón al área recreativista. Nadie paró la jugada, sobre todo Nacho Monsalve, y Carlos González batió a Marc Martínez para poner un empate que dejó a los jugadores albiazules planchados y también a la afición, a la que le toca sufrir más.

FICHA TÉCNICA:



1.- RECREATIVO DE HUELVA: Marc Martínez; Iván Malón, Sergio González, Julio Rodríguez, Nacho Monsalve; Núñez, Traoré (Jonathan Vila, m. 13), Rafa de Vicente, Lazo (Ale Zambrano, m. 81); Gorka Santamaría (Iván Agudo, m. 71) y Boris Garrós.

1.- LAS PALMAS ATLÉTICO: Josep, Parra (Gopar, m. 57), Eric, Álvaro, Jeremy, Josemi, Pablo, Fabio (Joel, m. 57), Kirian (Carlos González, m. 71), Benito, Edu.

ÁRBITRO: David López Jiménez (Comité Territorial Catalán). Amonestó en los locales a Jonathan Vila, Núñez; en los visitantes, a Eric.

GOLES: 1-0, m. 16: Núñez; 1-1, m. 95: Carlos González.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada número 37 en el grupo cuarto de la Segunda División B, disputado en el estadio Nuevo Colombino ante 11.500 personas.