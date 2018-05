Nacho Monsalve: “Tengo la ilusión de hacer la pretemporada con el Rayo Vallecano y poder convencer a Míchel”

huelva24.com

En lo personal, destaca que el presente ejercicio “ha sido duro, sobre todo por la lesión que tuve que me mantuvo apartado durante dos meses y por la sanción de cuatro partidos. No ha sido la mejor temporada ni para mi ni para el equipo. Llegué a finales de agosto y a las dos semanas me lesioné de la rodilla, pero trabajé duro y en los partidos en los que estuve disponible pude jugarlos prácticamente todos”.

De su futuro, recalcaba que "tengo 24 años y soy un jugador joven y creíamos que el Recreativo era un buen club para progresar y ganar experiencia. Ahora mismo estoy centrado en conseguir el objetivo de la permanencia con el Recreativo, pero también tengo la ilusión de hacer la pretemporada con el Rayo y poder convencer a Míchel. He jugado en otros equipos como el Atlético de Madrid, pero el Rayo Vallecano es un equipo atractivo para jugar y además soy madrileño y por eso me hace ilusión”.