El runrún: A por marihuana al Lidl

No hablamos de un alijo encontrado ni de la presencia de 'camellos' en los aparcamientos de los supermercados, sino de la presencia legal de marihuana en establecimientos de Lidl. Según apuntan varios medios, la cadena alemana ha

incorporado este producto a su 'catálogo' y la marihuana está a la venta como sustitutivo del tabaco en dos tamaños, con un precio que no supera los 20 euros. En una nota de prensa, Lidl ha explicado que la marihuana se produce en invernaderos semiautomáticos pero con métodos naturales, sin aditivos químicos o sintéticos y sin elementos transgénicos, y siguiendo las directrices de la Agencia Europea del Medicamento. El cannabis lo produce una 'start-up' suiza llamada The botanicals y está a la venta desde abril en los supermercados que tiene la cadena alemana... Eso sí, sólo en Suiza. ¿Se imaginaban aquí yendo al supermercado a por 'maría'? No, que nadie vaya al Lidl de Huelva a intentar comprarla porque los dependientes le pueden poner una cara bastante rara... Desde el año 2011 en Suiza es legal que los mayores de 18 años compren y consuman cannabis, siempre y cuando su contenido en tetrahidrocannabinol, la sustancia psicoactiva, esté por debajo del 1%.