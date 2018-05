El colectivo de pensionistas vuelve a la calle

La Plataforma Onubense en defensa de las pensiones públicas ha convocado una nueva manifestación en Huelva para este sábado día 5 con salida a las 12.00 de la mañana desde la plaza del antiguo Estadio Colombino, en la Isla Chica. Esta nueva convocatoria se justifica ante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado en las Cortes Generales, y por el conjunto de sus reivindicaciones.

Desde la Plataforma valoran que "las grandes manifestaciones del 22 febrero y del 17 de marzo están dado sus frutos. Movilizaciones en las que han participado varios millones de hombres y mujeres, mayores y jóvenes, pensionistas, trabajadores, estudiantes; en grandes ciudades, en las capitales provinciales, en pueblos importantes y en pequeñas aldeas, en las islas, a lo largo de toda España".

"Lo que no podía ser ha resultado que sí. No había dinero para subir las pensiones, aunque sí lo había para rescatar autopistas. Nuestras movilizaciones han demostrado que sí se pueden pagar nuestras pensiones, las que nos corresponden, las que nos hemos ganado", insisten desde el colectivo.

El comunicado de la plataforma prosigue:

Las medidas previstas para este año se han tenido que rectificar. La mísera subida del 0,25 aplicada en enero pasado por quinto año consecutivo, se convertirá una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado, en el IPC previsto para este año. Se mejorarán algunas pensiones de viudedad, con siete años de retraso. Las pensiones mínimas subirán un 3%. Y también se retrasará la entrada en funcionamiento del factor de sostenibilidad cuatro años hasta 2023. Esto es muy importante para quienes se vayan a jubilar a partir de 2019.

Esta rectificación es una gran victoria, que confirma nuestro gran acierto al iniciar nuestras movilizaciones: la movilización y la lucha es el único camino.

Lo conseguido está lejos de satisfacer nuestras reivindicaciones: las subidas anunciadas para 2018 y 2019 no son la recuperación de las subidas según IPC real y la derogación del 0,25. La subida del 3% de las pensiones mínimas no es nuestra reclamación de una pensión mínima de 1,084€ según los criterios de la Carta Social Europea; ni siquiera es comparable con la subida del SMI en 2017 y 2018. Y el factor de sostenibilidad no se deroga, sólo se retrasa cuatro años.

Nada se dice de la recuperación de lo perdido desde 2010; ni de volver a la jubilación a los 65 años, o de la jubilación sin penalización con 40 años cotizados; ni de la reposición del subsidio para paradas y parados de más de 52 años; ni del número de años a computar para determinar la pensión de jubilación. Ni se reponen los derechos sanitarios ni se elimina el repago, ni se dota suficientemente la atención a la dependencia. Ni se atiende a los emigrantes retornados. Ni se aborda decididamente la discriminación de la mujer, la brecha de género en pensiones. Sin embargo, se mantiene la política de préstamos del Estado a la Seguridad Social, y se seguirá gastando el fondo de reserva, la “hucha de las pensiones”. En vez de garantizar el pago de las pensiones con los recursos del Estado.

El sábado 5 volvemos a las calles para gritar a todos los grupos parlamentarios con presencia en el Congreso de los Diputados, al grupo popular, al socialista, al de ciudadanos, al de unidos podemos, a todos los demás, a los de derechas y a los de izquierdas: aprovechen el trámite de los Presupuestos del Estado para rectificar, presenten enmiendas que deroguen las lesivas reformas de 2011 y 2013, repongan nuestros derechos y garanticen el futuro de los pensionistas de hoy y de mañana.

Quienes ejercen el gobierno y hacen las leyes en nuestro nombre y representación no pueden hacer oídos sordos a nuestras exigencias.

Esta convocatoria es coordinada con el resto de Plataformas de España. Se prevén grandes manifestaciones en todas las capitales y poblaciones más importantes.

Desde la Coordinadora Estatal y desde las Plataformas en Defensa del Sistema Público de Pensiones, vamos a seguir movilizándonos por el cumplimiento de nuestras reivindicaciones, mientras siga siendo necesario, y hasta tanto se tengan en cuenta.