César Negredo: "El empate le vale a Las Palmas Atlético pero por nuestra cabeza no pasa otra cosa que no sea ganar"

César Negredo, el técnico del Recre, ha atendido en la sala de prensa del Nuevo Colombino a los medios de comunicación después del entrenamiento celebrado esta mañana. Aludía a la importancia del choque de este domingo a las 12.00 horas contra Las Palmas Atlético diciendo que "lo perfecto sería hacer un buen partido, sacar un gran resultado y que se acabara todo ahí, pero igual tenemos que ir a jugárnosla a Jumilla. Por nuestra cabeza pasa que el de este domingo sea el último partido en el que nos estemos jugando algo y que después tengamos una semana de trabajo con la que ir a Jumilla sin la presión añadida de los puntos y de las urgencias y a disfrutar. Así que ojalá se acabe ya todo esta semana".

Cree que el Decano anda en un buen momento pero no se fía del filial amarillo: "Todos los partidos son difíciles. El día del Córdoba o del San Fernando eran dos rivales que venían aquí con buenas rachas y dinámicas de varios partidos sin perder y fuimos capaces de ganar. Y fuimos a Granada a afrontar un encuentro que nadie lo daba por victoria segura porque fuera de casa no estábamos bien. Hay que seguir afrontando los partidos como finales, como hemos venido haciendo últimamente, y por nuestra cabeza no pasa otra cosa que no sea ganar, aunque está claro que aunque no lo hagamos no estaríamos en puestos de descenso ni en el de 'play-out' a falta de la última jornada".

Al míster albiazul le sorprende que la penúltima jornada liguera no tenga un horario unificado. "El club dice que a excepción de Primera y Segunda División es difícil unificar jornadas y creo que hubiera sido bueno para todos porque muchos equipos se están jugando mucho. Puede ser positivo para algunos y negativo para otros, pero bueno, nos toca ganar, hacer lo nuestro, y así no tenemos que mirar a nadie. Yo prefiero jugar antes porque si hay presión es mejor que sea para los otros y nosotros haciendo nuestro trabajo prácticamente ya nos quedaríamos de vacaciones. No hay que esperar a que el Mérida o el Jumilla pierdan sino ganar nosotros", recalcaba.



Sobre el papel de la afición recreativista, Negredo matizaba que "siempre he dicho que la labor del público es muy importante para que en esos momentos en los que el equipo no se encuentre o sufra, porque siempre se sufre a lo largo de los noventa minutos, tire del carro. Si los futbolistas ven que la grada anima al equipo es un privilegio y un lujo y les da fuerza para esforzarse más. Esperemos que vuelvan a remar a favor y que sufra el equipo contrario, que son chavales con mucho futuro por delante pero que en Las Palmas juegan delante de 300 aficionados todas las semanas y eso les puede venir grande. Tenemos que salir enchufados y metiendo a la gente, porque sabemos que con el apoyo de la afición y haciendo las cosas bien tenemos muchas opciones de sacar el partido".

Por último, el preparador del Decano analizaba a Las Palmas Atlético señalando que espera "un rival similar al que se está viendo en las últimas jornadas. En casa es verdad que está muy fuerte y en la segunda vuelta apenas ha perdido puntos, y a domicilio, aunque juega el mismo sistema y prácticamente los mismos jugadores, actuán más replegados y no dejan espacios atrás. Sobreviven con la velocidad, con transiciones muy rápidas, y también haciendo mucho daño a balón parado. El empate les vale, aunque si les preguntan dirán que no, porque luego en casa todo el mundo da por ganado su último partido. Vendrán a esperar su momento y tienen velocidad y calidad y aquí tienen un buen escaparate. Es un partido complicado, pero si no les dejamos combinar ni salir de atrás tendremos muchas opciones. Ellos tendrían una bala más si empatan, pero si nos pillan en dos contras nos van a querer matar y es su juego. También tendrán ganas de cerrar ya la permanencia si pueden hacerlo aquí. Creo que vamos a ser dominadores, pero tampoco tenemos que exponernos a meter mucha gente en campo propio. Tenemos que salir a por el partido, pero sabiendo en lo que son buenos ellos y que con nuestros defectos y virtudes no sean capaz de dominarnos".