Diego Jiménez vuelve a ser duda y Negredo da pistas de que podría repetir alineación

Viernes, 4 mayo 2018 | Leída 29 veces

14.02 h. "Como siempre hay alternativas pero también una base, no de ahora, sino de todo el año, y esa gente que está dando un nivel aceptable es con los que seguiremos contando. Se puede tener alguna alternativa o alguna variante del juego, y está por ejemplo el tema de Diego Jiménez, que tenemos que esperar a mañana para saber si podemos contar con él. Pero el once será muy parecido a lo de las dos últimas fechas", ha señalado César Negredo en rueda de prensa. Si Diego Jiménez no se recupera, el único cambio ante Las Palmas Atlético respecto al pasado choque ante el Granada B todo apunta a que sería la vuelta de Sergio González al centro de la zaga.