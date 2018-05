El runrún: La estación “inaccesible”

Jueves, 3 mayo 2018 | Leída 108 veces

Confidencial

No, no es que las personas con algún tipo de diversidad funcional no vayan a poder moverse por la terminal –esperamos completamente adaptada y accesible, ya que no se entendería de otra manera en unas instalaciones de nueva construcción-. Nos referimos más bien a que el acceso a la misma, en esta mañana de jueves, ha estado bastante restringido.

Gente había, mucha, pero toda acreditada o invitación mediante, así que los espontáneos que no querían perderse la inauguración “oficial” se han quedado con las ganas. Los hemos visto queriendo acceder a la estación por el acceso peatonal y a la Policía explicándoles que, por motivos de seguridad, no era posible. Tampoco ha habido finalmente cacerolada –pese a que la convocatoria se había estado moviendo en los últimos días por Twitter-, tras denegar la Subdelegación del Gobierno la autorización para la concentración por no haberse registrado según los tiempos previstos. Pero no se crean que el ministro De la Serna –y su colega onubense, Fátima Báñez, que llama menos la atención porque estamos más acostumbrados a tenerla por aquí- no ha recibido por ello demandas y ‘reproches’: sí se han ‘colado’ entre las fotos del acto los vecinos de Mazagón que demandan inversiones para garantizar el buen estado de sus playas, y algún que otro descontento con ‘tiritos’ para el Gobierno. Nada fuera de lo normal, pero todo sumando para ayudar a dar color a un acto que, recuerden, algunos se atrevieron a decir que no se produciría. Pues aquí está: inauguración oficial con crónica de ambiente incluida.

¿Es Isla Cristina el mejor destino vacacional? La plataforma HomeAway ha presentado la primera edición de la iniciativa Destinos 'Family-Friendly' España 2018, que dará a conocer los destinos nacionales ideales para las vacaciones familiares. El objetivo del proyecto, que nace con vocación de continuidad, pretende reconocer la labor que realizan los municipios españoles para acoger a las familias y garantizarles unas vacaciones memorables. La elección de los ganadores, que se dará a conocer el 30 de mayo, se realizará mediante votación 'online' y englobará a un total de 18 candidatos elegidos previamente a través de las redes sociales. Los candidatos se reparten en tres categorías diferentes que representan la diversidad y tipología de los destinos turísticos nacionales: municipios enclavados en la costa, urbanos y en entornos rurales. En esta primera edición, el mayor número de destinos candidatos se encuentran en Andalucía. En la categoría de costa, se postulan Torremolinos (Málaga), Conil de la Frontera (Cádiz) e Isla Cristina (Huelva). Por su lado, Granada es la candidata andaluza como mejor destino urbano para viajar en familia. La elección de las 18 candidatas a convertirse en destino 'Family-Friendly' de España 2018 se ha llevado a cabo entre los más de 3 millones de seguidores que HomeAway tiene en Facebook. Los participantes propusieron sus candidatos en perfil de la plataforma.

Dos sportinguistas en semifinales de Champions. El Fundación Cajasol Sporting Huelva está en la máxima categoría del fútbol femenino nacional y además estuvo representado en las semifinales de la Champions League. No lo estuvo sobre el césped, pero si en las gradas del estadio Santiago Bernabeu, donde su delantera Analu, internacional por Guatemala y la centrocampista chilena Sofía Hartard, estuvieron animando al Real Madrid ante el Bayern de Munich. Analu lo hizo vestida con la camiseta del madridista Luka Modric y además exhibió una bandera de Guatemala, algo de lo que se han hecho eco medios de su país. Seguro que ambas disfrutaron mucho y también tomaron nota de cosas que puede aplicar a su fútbol y al Sporting.