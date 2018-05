Meses con una farola 'pelada'

Jueves, 3 mayo 2018 | Leída 48 veces

Fotodenuncia

Vivo en la calle Puerto y llevamos meses sin que haya luz en un tramo de la calle porque desde hace varios meses la farola que tiene que alumbrarlo está 'pelada'. No es que falte la bombilla, es que está el mástil y arriba no hay nada. Y la siguientes farolas están a decenas de metros. Ahora ya en primavera hay más horas de luz pero en el invierno que hemos pasado no se veía nada y es inseguro. Algo impropio. Ojalá el Ayuntamiento tome cartas en el asunto y lo arregle pronto. Por A.F.R.