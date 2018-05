Marc Martínez: "Tal y como se ha dado la temporada no hay nada que celebrar, pero el domingo la afición se merece que ganemos y tener un día bonito"

huelva24.com

El cancerbero del Recre Marc Martínez ha atendido esta mañana a los medios de comunicación y comenzaba diciendo lo que tiene claro el vestuario albiazul: "Hemos hecho las cuentas de que si ganamos estamos salvados. Es tan sencillo que no hay más cuentas que esas y no hay que mirar a ningún otro partido".

Sobre Las Palmas Atlético, el catalán destacaba que "al final los filiales tienen esas cosas por la edad. Hay días que se van al ataque con alegría y eso les puede pasar factura porque defensivamente sufren más, pero cuando las cosas les salen bien son equipos que hacen goles. Pero estamos concienciados de que nuevamente el domingo tendremos que defender muy bien porque arriba tienen cosas serias. Están jugando un 5-4-1 con carrileros y es muy alegre en ataque, por lo que en ese sentido tenemos que estar fuertes defensivamente pero sabiendo también que si les robamos el balón podemos hacerles daño".

El meta del Decano es consciente de la importancia del choque, aunque piensa que quizás incluso eran más vitales los anteriores duelos contra el San Fernando y el Granada B: "Obviamente no vamos con la presión de los últimos partidos en los que era ganar o la cosa se compllicaba, aunque sabemos que será también un encuentro muy sufrido en el que seguramente todo se decante en la segunda parte. Por suerte en las dos últimas semanas hemos estado con fortuna de cara al gol y defensivamente bien, así que si seguimos con esa misma línea creo que podemos sacar el partido adelante. Otras semanas si perdíamos la cosa se ponía muy fea. Esta vez si sumamos los tres puntos se acaba, y eso es diferente a partidos anteriores. El domingo a las dos de la tarde podríamos ya tener conseguido el objetivo. Llevo 10 años en Segunda B y no conozco una victoria que no sea sufrida en esta categoría".

No quiere ni oír hablar de un posible pacto con el filial canario porque el empate podría venirles bien a ambos conjuntos. "Es un partido para salir de inicio a ganar y posiblemente sea largo y se decida al final. No pensamos en sumar un punto pese a que si por la tarde el Mérida pierde con el Extremadura también estaríamos ya salvados. Pero tanto la afición como nosotros nos merecemos tener una alegría ese día y tener un día bonito. No es para celebrar nada tal y como se ha dado la temporada, pero queremos ganar el domingo para no depender del resto", matizó.

Sobre el hecho de que no haya horario unificado en la penúltima jornada liguera, Marc Martínez opinaba que "la pasada temporada también se hizo así aunque no entiendo tampoco el porqué. Si ganamos estaríamos ya salvados e incluso nos podríamos poner en la séptima posición clasificatoria, que es una zona de la tabla tranquila".

Y se lamentaba de que el Recre no haya podido luchar esta temporada por entrar en los puestos de 'play-off' de ascenso: "Todos sabemos que si llevásemos diez o 12 goles más estaríamos un pelín más arriba, pero eso ya es pasado y sólo hay que pensar en lograr el domingo la salvación matemática. No era el objetivo al principio, pero es la realidad y hay que centrarse en conseguirlo lo antes posible. El cuarto clasificado nos saca ocho puntos, pero no hay que pensar en eso. En momentos importantes no nos acompañó la suerte y en otras ocasiones no estuvimos bien, aparte de que ha habido también otras circunstancias. Da mucha rabia, pero ya no puedes hacer otra cosa".

En cuanto a lo personal, el guardameta del Decano valoraba de manera positiva el ejercicio que ya está a punto de concluir: "Personalmente he tenido la suerte de jugar los 36 partidos de liga y estoy contento con mi trabajo y con mi día a día aunque lógicamente me hubiese gustado que el equipo hubiese peleado por metas más altas en la clasificación".

Afición y Pau Franch

"Lo que estamos viviendo durante toda la temporada no sé cómo podemos agradecerlo. El otro día en Granada se desplazaron 400 personas y parecía que estábamos jugando en casa. Ellos han salvado al club y sabemos que lo son prácticamente todo", comentaba Marc Martínez sobre el papel de la afición del Recre.

Por último, aludía a su lesión en el partido ante el San Fernando. "Ya estoy recuperado y le pido nuevamente disculpas por la acción a Pau Franch. Ya he hablado personalmente con él más de una vez y tengo que recalcar que algunos medios, no de aquí sino de allí, dicen que fue un puñetazo. Pero lógicamente no fue así y mis grapas lo demuestran, ya que fue un choque involuntario entre los dos. Le deseo que se recupere lo antes posible. Gracias a Dios me llevé lo menos importante", concluyó.