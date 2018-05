Izquierda Unida denuncia que la inauguración de la nueva estación es "un capítulo más de la vieja película"

huelva24.com

Jueves, 3 mayo 2018 | Leída 44 veces

“Veinte años de promesas incumplidas”

Rafael Sánchez Rufo, coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, ha valorado la presencia del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y "de la ministra del Paro y la Precariedad, la onubense Fátima Báñez" este jueves en Huelva para inaugurar la nueva estación de trenes. Al respecto, Sánchez Rufo ha denunciado que “en el día de hoy se vuelven a escenificar más de veinte años de promesas incumplidas del PP y del PSOE a cuenta de las infraestructuras”.

"Durante todo este tiempo hemos visto maquetas de proyectos fantasmas, como aquella bonita y tan futurista como irreal estación que diseñó el arquitecto Santiago Calatrava, o aquellos puentes tan fantásticos e imposibles y que nunca salieron de la imaginación de Javier Manterola. Sin olvidar una larga lista de presentación de planes de inversiones y de anuncios de obras que nunca se han ejecutado y que se quedan hoy en la inauguración de una estación de trenes que carece de inversiones en las vías y que es claramente insuficiente para que Huelva tenga un horizonte para contar con un ferrocarril moderno y competitivo que sea capaz de multiplicar el número de usuarios que ahora tiene”, ha valorado el coordinador de IU.

Sánchez Rufo ha destacado que la nueva estación se ha levantado "sin que se vislumbren por ningún lado las inversiones necesarias para modernizar la línea Huelva-Sevilla y la Huelva-Zafra”. En este sentido, ha recordado que “el primer día en el que se puso en funcionamiento esta estación, el primer tren que llegó a sus andenes lo hizo con retraso y tardando una hora y media en llegar desde Sevilla: todo sigue igual que antes”.

Además, Sánchez Rufo asegura que la presentación que también se pone en escena hoy del estudio informativo de la línea de Alta Velocidad “no es más que el enésimo capítulo de las promesas incumplidas y las presentaciones propagandísticas de proyectos de humo, con las que el PP y el PSOE no se cansan de mentir a la población de Huelva”; e insiste en que "sólo mediante un gran acuerdo transversal y con el protagonismo de la sociedad civil onubense que sea verdaderamente capaz de exigir a las distintas administraciones las inversiones que la provincia de Huelva necesita, se podrá revertir la situación actual, donde tanto el PP como el PSOE prometen de todo, en un culebrón que se repite desde hace demasiados años y que es una enorme falta de respeto a la población, a la que no se cansan de engañar”.