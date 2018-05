Antonio Rodríguez dice stop a los 40: “Me llevaré para siempre el recuerdo de jugar con mi hermano y mi mejor amigo”

Mario Asensio

Jueves, 3 mayo 2018 | Leída 71 veces

Baloncesto > Liga EBA

11.58 h. El escolta del CB San Juan jugará su último partido ante Baza este sábado (19.00 h.) ante su afición. Se retira convencido y asegura que “seguro que no volveré a jugar, ni siquiera en la Liga de Veteranos”. Se marcha con “la espinita de jugar en una categoría superior", pero afirma que "a mí el baloncesto me ha dado muchas satisfacciones en la vida y espero haberle respondido igual y con la dedicación que siempre he puesto en cada club en el que he estado”.

El escolta del CB San Juan Antonio Rodríguez está a punto de cumplir 40 años y a punto también de hacer efectiva su retirada del baloncesto tras estar desde los 8 años dándolo todo por este deporte. Ha pasado por multitud de equipos, ha vivido más ascensos que descensos y ha sido un valor seguro desde el triple. Este sábado por última vez vestirá una equipación y será en el pabellón del equipo sanjuanero, su casa las últimas temporadas, ante el Multiópticas Baza (19.00 horas).

“Me llevaré para siempre esa foto de recuerdo de jugar con mi hermano y mi mejor amigo, David Moreno, que se retira también”, manifestó sonriendo este miércoles en ‘Basketmanía’, de Antena Huelva Radio. En este programa aseguró que tiene muy clara su decisión: “voy a cumplir 40, llevo muchos años y siento que tengo pagada la deuda con el baloncesto. Afortunadamente esta temporada no he tenido ninguna lesión ni he tenido que ir al fisio y prefiero irme así, antes que como otros compañeros como Gonzalo Ávila, Javi Montaner, Antonio Gómez o Eric Sánchez”.

En esta línea expresó que “siempre me ha encantado jugar al baloncesto y he querido jugar hasta que mi cuerpo ha aguantado”. En el debe tiene “la espinita de jugar en una categoría superior. A mí el baloncesto me ha dado muchas satisfacciones en la vida y espero haberle respondido igual y con la dedicación que siempre he puesto en cada club en el que he estado”.

Al respecto explicó que “la mayor satisfacción, de verdad, para mí ha sido el día a día y cada partido. Hemos vivido ascensos muy bonitos en Gibraleón, donde jugué con muchos amigos, el de Punta Umbría de Primera Andaluza a Nacional, cuando era una categoría importante y con grandes jugadores e hicimos un buen año. De cada sitio te vas quedando con algo”. Agregó que “en Palos hay una afición tremenda, a Aljaraque volví tras un tiempo sin jugar y en San Juan he estado como en mi casa. Son muchos sitios y muchas vivencias dese los 8 años hasta los 40 y lo que más me ha gustado ha sido el día a día del baloncesto. No lo concibo como las dos horas del entrenamiento y las dos del partido. Tienes que vivirlo todo el tiempo".

Funcadia, García Lorca, Punta Umbría, Palos, Gibraleón, Valverde, Aljaraque, Enrique Benítez y CB San Juan han sido los equipos de una trayectoria larga. En ellos su mejor compañero y amigo afirmó que ha sido David Moreno, mientras que en lo que a entrenadores se refiere señaló a Ricardo Pérez de Rueda, Enrique Benítez, David Carrasco y Celes Vizcaíno. También se acordó de Andrés Pérez Parra, que le fichó de junior, de Antonio Quintero, que le llevó a Palos o Fernando Sánchez Luego, que hizo lo propio en Valverde, además de Salvi Quintero, de nuevo en Palos. Se quedó “con ganas” de que le hubiera entrenado Juan Ramón López y técnicos más jóvenes como Ricky Pérez o Pedro Vadillo. “Seguro que hubiera aprendido algo nuevo”, afirmó.

Acerca de qué le hubiera gustado mejorar opinó que “podía haber mejorado en muchas cosas, prácticamente en todas las facetas del juego, porque si te quedas jugando en estas categorías es porque hay otros jugadores que son mejores que tú o han tenido más oportunidades. En el aspecto físico en estos últimos años me he cuidado pero anteriormente todos no lo hacíamos y yo no he tenido un físico privilegiado. Eso me hubiera permitido defender más y tener más contundencia en ataque, en el mando y la penetración”.

A la hora de quedarse con unos partidos por encima de otros, recordó que “en el CB San Juan los de playoff han sido muy bonitos. En Gibraleón tuvimos cuatro partidos para ascender de categoría y los perdimos y fueron días duros”. En los años que ha estado de jugador “al que más me ha costado defender ha sido Carlos Rivas. Siempre me he enfrentado a grandes jugadores, pero me quedo con él, por como leía el juego, por su capacidad, porque anotaba cuando quería. Era un talento ofensivo y defensivo”.

“Seguro que no volveré a jugar, ni siquiera en la Liga de Veteranos”, insistió Rodríguez, que está muy agradecido al público de San Juan y Huelva, que le despedirán como merece en su último partido. En cuanto al relevo generacional siempre esperado, manifestó que “hay varias canteras que están sacando jugadores y traen un rayito de esperanza, como Lepe o Ciudad de Huelva y hay proyectos para Primera Nacional. Creo que va a haber más que nunca y es la oportunidad de los chavales de hacerse un hueco y tiene que demostrarlo. Espero que la nueva hornada pueda asentarse y dar el salto a EBA”. Sentenció al señalar sobre el vacío que dejan jugadores como él que “siempre viene alguien”.