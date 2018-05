A Boris Garrós le gustaría renovar: "Yo ya he dicho que en Huelva me siento muy querido"

huelva24.com

Jueves, 3 mayo 2018

Boris Garrós espera con ganas e ilusión el último partido de la temporada en el Nuevo Colombino. El ariete catalán del Recre destacó que "el equipo ha vuelto al trabajo, con el claro objetivo de ganar el partido contra Las Palmas Atlético. Sabemos que es una final y confiamos en lograr los tres puntos. Es cierto que la temporada no ha ido como nos hubiera gustado, pero dentro de la situación que estamos dependemos de nosotros mismos y estamos en una buena situación para mantener la categoría. Así de tranquila está la plantilla, dijo en declaraciones a Ser Deportivos Huelva recogidas por el portal albiazules.es.

No dudó en reconocer que "como valer, nos puede valer ese empate, pero no creo que sea bueno ir a buscar el punto. Porque si luego no nos vale, nos podemos quedar los dos con cara de tonto. Estoy seguro que los dos equipos saldremos a por la victoria. Nosotros sabemos que si ganamos ya es matemático y por eso no buscaremos otros resultados que no sean ese".

También habló de su futuro, aseverando que "no se sabe. Ya conocemos como es esto del fútbol, cuando todo acabe nos sentaremos con el que corresponda. No sabemos si será el entrenador, César, o si será Óscar el encargado de confeccionar la plantilla del año que viene. No tengo contrato, si lo tuviera diría que me quedaría al cien por cien. Yo ya he dicho que en Huelva me siento muy querido. El Recre es un club histórico y creo que poco a poco, con lo que ha pasado este año con Hacienda y Seguridad Social, si se hacen las cosas con tranquilidad, creo que se pueden hacer cosas bonitas en Huelva. Estoy muy a gusto aquí, con la confianza de que institucionalmente se ha dado un paso adelante".