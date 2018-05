El runrún: Invitados a un importante cumpleaños

Miércoles, 2 mayo 2018 | Leída 111 veces

Confidencial



Cuando internet no estaba tan popularizado como ahora, su siempre recordado fundador, Ignacio Cid, ejerció de pionero para dar un salto adelante en la forma de informar e informarse que otros como David Jurado, Rafael Fernández, Leandro Iglesias o José Luis Pineda han prolongado en el tiempo con profesionalidad, rigor y un buen hacer que ha dejado huella en su provincia y más allá de ella. La gala no fue un acto más sino una ocasión única, especial y emocionante, en la que se reunió a gran parte de quienes forman el olimpo del deporte califal para premiarles. Junto a todos estos ha estado este medio contando sus éxitos. Estrellas olímpicas como Rafa Lozano, Lourdes Mohedano, Alfonso Cabello y Rafa Muñoz lograron dar mucha luz a una noche irrepetible, en la que no faltaron representantes de muchos deportes e instituciones y empresas, las fuerzas vivas de una ciudad. En la gala huelva24.com estuvo representada por uno de sus fundadores, Mario Asensio, quien felicitó a Cordobadeporte.com por su mayoría de edad y agradeció el reconocimiento y relevancia dado al líder de la prensa digital onubense en un día tan señalado. Qué cumplan muchos años más y nosotros los veamos.

Triste despedida a un joven polifacético y querido. Una cruel enfermedad se ha llevado al cielo al joven onubense Fernando José Villegas, colegiado provincial de balonmano, miembro de la Banda de Música de Nuestra Señora de la Cinta y también un constante luchador en la defensa de la mejora de la sanidad de nuestra tierra. Descanse en paz. Fernando José Villegas era un joven polifacético, dinámico, jovial y muy querido. Por ejemplo, destacaba en el deporte. Comenzó como jugador y después entrenador de base en el Club Balonmano Onubense, y después se pasó al arbitraje. La Federación Andaluza de Balonmano le ha mandado un mensaje de pésame a su familia, así como el Pedro Alonso Niño de Moguer, que destaca que se trataba de "un ejemplo de pasión e ilusión por nuestro deporte" y añade que "nuestros equipos lucirán este jueves brazalete negro en memoria de Fernando José en los partidos del Cadeba". También era miembro de la Banda de Música de Nuestra Señora de la Cinta de la capital onubense, cuyos componentes quisieron, cuando se conoció la noticia de su fallecimiento en la noche del martes, transmitirle a través de las redes sociales "nuestro cariño, nuestras condolencias y un abrazo enorme a su familia". Y también han llegado los mensajes de ánimo y de fuerza para sus familiares desde la plataforma Huelva por una sanidad digna, y es que Fernando José era un luchador que acudía a cada una de las manifestaciones con su tambor y colaboraba todo lo que podía con dicha asociación. Su portavoz y presidenta, Julia Paloma Hergueta, se refería a él también emocionada: "Has marcado nuestros corazones por tu generosidad y tu bondad. No te olvidaremos".

Aviso, cohetes. Lo cierto es que lo ideal para muchas personas sería que no se tirasen, teniendo en cuenta el perjuicio que ocasionan en determinada gente y animales domésticos. Pero si eso no es posible, no está mal la iniciativa del Ayuntamiento d Lepe, que ha decidido anunciar las tiradas de cohete que van a tener lugar con motivo de la celebración de la romería. La Hermandad de la Bella, de hecho, ha diseñado un cuadrante y ha anunciado la disminución del uso de pirotecnia a la tercera parte de la que se ha venido usando en años anteriores, al objeto de mostrar su sensibilidad con quienes se ven alterados por su utilización, pero sin renunciar a la “tradición ligada a la celebración romera”. Así, en el Facebook de la Policía Local de Lepe ya se encuentran los horarios en los que se tirarán los cohetes, y suponemos que podrán consultarse también por otros canales de difusión. Así, personas y animales con especial sensibilidad a los estruendos al menos estarán prevenidas y no se llevarán el susto. ¿Contentará la medida a quienes vienen denunciando el uso de cohetes en este tipo de eventos?