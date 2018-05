Alejandro Zambrano: "Los corazones de los recreativistas están hechos de acero"

R. U.

Miércoles, 2 mayo 2018

El centrocampista del Recre Alejandro Zambrano ha atendido este miércoles a Onda Cero y ha comenzado recordando la dificultad del último triunfo contra el Granada B y del objetivo de la salvación. "El ADN del recreativista es el de sufrir para poder disfrutarlo luego. Los corazones de los recreativistas están hechos de acero. Esa última parada de Marc Martínez yo creo que la paramos todos los recreativistas, los que se desplazaron, los que estaban dentro del campo, los que lo veían por la televisión. Esto tenemos que tomarlo de forma positiva para saber que a partir de aquí hay que crecer. Esto nos va a hacer más fuertes tanto al club como a los recreativistas", comentaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

"No tenemos que hacer más cuentas que las de ganar el domingo. Sé que la afición nos va a llevar en volandas para lograr los tres puntos y certificar la permanencia y no tener que ir a Jumilla a jugárnosla. Hay que conseguirlo sea como sea, no queda otra. Por lo civil o lo criminal hay que lograr los tres puntos y sabemos que la afición va a estar arropándonos, como siempre lo ha hecho. El equipo lo va a dar todo y después tenemos que pensar ya en el año que viene para que las cosas vayan mejor", añadía Zambrano.

Ya en el pasado choque contra el Granada B estuvo dentro de la convocatoria tras superar una lesión que le tuvo alrededor de un mes en el dique seco: "Tengo muchísimas ganas de volver a jugar. Estaba encontrándome a gusto y cómodo, no tenía molestias y había conseguido liberarme y la lesión me vino en el peor momento. Estaba en una buena dinámica y el míster estaba contando conmigo. Intenté ayudar al equipo también desde fuera y ahora confío en poder jugar estos dos partidos. Ya estoy recuperado y con más ganas que antes todavía. Los que me conocen saben que doy el 200% y estaré a muerte dándolo todo si me toca jugar".

Por último, Zambrano aludía al partido del Atlético Onubense contra Los Barrios, manifestando que "hay que apoyar al primer equipo por la mañana y después por la tarde todos debemos ir a la Ciudad Deportiva porque lo necesitan como el que más. Un filial en Tercera División no se puede perder y estoy seguro de que los chavales lo van a sacar adelante".