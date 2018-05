El dolor de cabeza con Eurosamop

Ricardo Ubric

Miércoles, 2 mayo 2018 | Leída 82 veces

Son ya muchos años de sinsabores para la afición del Recre. Desde el adiós a la Primera División y la entrada en la Ley Concursal el Decano apenas si ha levantado cabeza y las expectativas son agridulces. Lo positivo es que una vez solucionado el embargo de Hacienda los posibles compradores deben multiplicarse. Es verdad que tener cerca de 20 millones de euros de deuda espanta a cualquiera, pero también es cierto que el Recre es un histórico con un gran potencial, que los gastos en Segunda B casi que se van pagando solos con la campaña de socios y que dar el pelotazo de subir en breve a la categoría de plata te permitiría tener unos suculentos ingresos económicos por el contrato televisivo. Eso como positivo, y como negativo habría que insistir en que por ahora la transparencia sigue brillando por su ausencia y que entre Gabriel Cruz y Juanma López se lo están guisando y comiendo todo y mientras tanto al resto de los mortales sólo nos queda mirar y tocar madera. Algo que lógicamente no debería ser así porque no hay que olvidar que esto sigue vivo en gran parte gracias a nuestros impuestos.

Y la gente no creo que sea tonta porque se nota en el ambiente el hastío y aburrimiento en el que ha degenerado una temporada que comenzó con muchas expectativas, esperanza e ilusión y que ha acabado sin pena ni gloria. Es muy triste que quedando cinco o seis partidos se empiecen a hacer promociones de entradas porque la afluencia de espectadores al Nuevo Colombino ha sufrido un gran bajón. Lógico viendo el triste rendimiento deportivo y la opacidad en los despachos. La gente quiere que se vaya con la verdad por delante y que no la engañen con las cláusulas de confidencialidad y con un contrato que al menos yo ya avisé aquel famoso 30 de junio que le traería al Decano más de un dolor de cabeza. A la desesperada las cosas no suelen salir bien y el Ayuntamiento de Huelva dio una patada hacia delante sin calibrar las posibles consecuencias. Así que ahora estamos otra vez a vueltas con el tema de la venta y sin saber en qué fecha se convocará, ni si antes habrá Junta de Accionistas, ni si se consultará esta vez con los partidos de la oposición a la hora de hacer el pliego, ni quién confeccionará la plantilla y el cuerpo técnico de la próxima temporada… En fin, el Día de la Marmota, con la importante salvedad, eso sí, y como ya he comentado antes, de que ya el club no tiene embargadas sus cuentas por la Agencia Tributaria.

Lo de Eurosamop está saliendo rana y ahora es una especie de marrón, de bola de nieve que se puede ir agigantando con el paso de los meses. Lo normal es que una vez que el Recre salga a la venta el club lo compre Juanma López. ¿Quién va a entrar sabiendo que a Eurosamop aún tiene firmados otros nueve años para gestionar económica y deportivamente el Decano? Lo lógico sería romper ese contrato y comenzar de cero teniendo todos las mismas opciones. Pero claro, eso sería hacer las cosas con lógica y cabeza, algo de lo que ha adolecido este club desde hace ya casi una década. Habría que indemnizar a Juanma López si se le quiere dar boleto. No está fácil el asunto. De todas maneras, como no conocemos las claúsulas del contrato de confidencialidad ni siquiera sabemos si esa conjetura está reflejada, que es de suponer que sí.

Y luego está el tema de lo deportivo, donde no sería deseable, y ahí tenemos la experiencia de las tres últimas temporadas, que la plantilla se dejara de la mano de Dios hasta mediados de julio y se perdieran de nuevo dos meses vitales que los otros rivales de la categoría sí que aprovecharían para fichar. El Recre esta temporada ha sido Marc Martínez y poco más, así que lo normal es que otra vez haya una revolución en la plantilla. Pero, ¿va a fichar Eurosamop en mayo y junio antes de que en julio previsiblemente pudiera haber un nuevo dueño? ¿Nos espera otra temporada de transición? ¿Seguirá ninguneada la cantera? ¿Va a seguir César Negredo como entrenador o se va a traer a un técnico que conozca al dedillo el grupo IV de Segunda B para no comenzar el proyecto hipotecados como todos estos años atrás? Son demasiadas preguntas sin respuesta. El Recre vive el día a día sin planificación futura y así es complicado aspirar a nada.

Son muchas cuestiones importante que habrá que ir resolviendo una vez que este domingo se finiquite el ejercicio ante Las Palmas Atlético. Así que el Recre nuevamente tomará dos caminos que irán paralelos a partir de mediados de mayo. Por un lado debe ir confeccionando su nuevo proyecto y por otro sacar cuanto antes el concurso público y que no haya lugar a especulaciones y a que se hable de posibles amaños por aquello de que vayan pasando las semanas y de repente estemos otra vez con la pretemporada a punto de iniciarse y la casa sin barrer. No sería descartable que el Decano ganara los dos partidos que le quedan y acabara entre los siete u ocho primeros clasificados. Si eso sucede, seguramente nos venderían que la plantilla no era tan mala y que dándole tiempo, y ya con más experiencia en la categoría, César Negredo puede llevar a este equipo a cotas más altas. Los árboles impedirían ver el bosque. El nivel del grupo IV de Segunda B este año (mírese por ejemplo la puntuación que va a necesitar el cuarto clasificado para jugar el 'play-off') ha sido horrible. En lo deportivo más que decepción el ejercicio albiazul hay que calificarlo como un fracaso. Deben tomar nota los de arriba y cambiar muchas cosas. Hay que traer a jugadores más comprometidos con la causa. Ya va siendo hora de que el Recre sea un club normal. Mayo y junio deben ser claves. Que no se duerma nadie y que estemos todos vigilantes con lo que se hace y no miremos hacia otro lado.