El PSOE pide la derogación de la reforma laboral y un pacto de renta para garantizar la subida salarial

Martes, 1 mayo 2018 | Leída 6 veces

En la manifestación del 1 de mayo

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la citada manifestación, junto al secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo, y otros representantes orgánicos e institucionales socialistas, Mario Jiménez ha pedido además que “se siembren las soluciones a futuro para resolver el propio futuro de las pensiones en este país”. Al respecto, ha recordado que el PSOE, desde 1890, viene participando en las movilizaciones del Primero de Mayo, “apoyando y respaldando a los trabajadores y sindicatos que los representan”.

A su juicio, “sin estos sindicatos no es posible garantizar los derechos colectivos de los trabajadores, porque siguen siendo fundamentales y esenciales”, a la par que ha precisado que “quien no está hoy en estas movilizaciones no está en la defensa de los trabajadores”.

Jiménez ha asegurado que su partido quiere aprovechar esta jornada para “reclamar con contundencia la derogación de la reforma laboral del PP”, que “se ha convertido en una trituradora de empleo y de derechos y que ha terminado creando una clase trabajadora empobrecida, que impide que en España se produzca una verdadera recuperación económica y que ésta llegue a los trabajadores”.

Por ello, considera el portavoz socialista que “ha llegado el momento de que se traslade a la nómina de trabajadores esta recuperación económica” y ha solicitado “un incremento salarial” ya que, desde el comienzo de la crisis “los salarios han perdido casi un 25 por ciento de su capacidad”, por lo que ve “necesario que se alcance un pacto de renta entre empresarios y representantes de los trabajadores para subirlos”.

En este sentido, ha apuntado, que de esta manera se empezará a corregir “el otro gran problema de los trabajadores que aparece cuando llegue el momento de jubilarse, que son sus pensiones”, materia en la que ha pedido “una reconducción absoluta de la política del PP y que se vuelva al Pacto de Toledo, en cuyo seno han de sentarse partidos y sindicatos para que se deje de parchear y de esquilmar y se garantice su revalorización al coste de la vida por ley, y la viabilidad y futuro del sistema”.

Caraballo: “Con el PP hay cada día más motivos para salir a la calle ante la precaria situación laboral, las pensiones indignas y los PGE injustos”

Por su parte, el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha afirmado que “con el Gobierno del PP hay cada día más motivos para salir a la calle ante la precaria situación laboral actual, las pensiones indignas de nuestros mayores y unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) indignos que vuelve a enseñar con esta comunidad, con esta provincia y que no da respuesta a ninguna de las urgencias económicas y sociales que necesitamos, ni tampoco para mejorar la empleabilidad, ni para atender las necesidades de las personas desempleadas que más han sufrido los efectos de la crisis, ni para dar salida a nuestros jóvenes. Por eso, hoy es un día al que debemos sumarnos todos y como todos los primeros de mayo los socialistas mostramos todo nuestro apoyo y solidaridad a la clase trabajadora de nuestro país”.

Caraballo ha criticado que el Gobierno central “tampoco haya atendido en estos Presupuestos Generales las demandas para incluir y diseñar un plan de empleo para esta provincia que hemos pedido reiteradamente, a lo que se une el hecho de destinar otra vez a Huelva unas partidas insultantes con las que rechaza dar un impulso necesario y definitivo a las infraestructuras, fundamentales para el despegue de la economía y para el desarrollo turístico e integral de la provincia en todas las áreas”.

El líder de los socialistas onubenses ha señalado que la llegada al Gobierno del PP y su reforma laboral impuesta en 2012, ha supuesto un “mazazo” para miles de hogares; “a lo que hay que unir muchas otras decisiones que han hecho retroceder a este país en derechos, generando desigualdades e injusticias, como la que está cometiendo con nuestros mayores y pensionistas, algo indecente y vergonzoso”.

Del mismo modo, y en un contexto social y económico en el que las mujeres están liderando un papel fundamental en nuestro país y en nuestra sociedad, Ignacio Caraballo ha apuntado que “resulta repudiable la nula apuesta del Gobierno por la igualdad de la mujer, ya que no toma medidas para reducir la brecha salarial y se hurta de los Presupuestos Generales del Estado el dinero comprometido en el pacto de Estado contra la Violencia de Género”.

Ante esto, ha indicado que “desde el Partido Socialista estamos trabajando a destajo y luchando desde todos los ámbitos para frenar esta situación y este bloqueo a nuestro desarrollo y a la creación de empleo que lleva la firma del PP”, ha concluido el dirigente socialista.