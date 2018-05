El Festival ‘Jazz y Más’ protagoniza la programación cultural de esta semana en el Gran Teatro

huelva24.com

11.29 h. Desde este miércoles hasta el viernes los espectadores onubenses podrán disfrutar con las actuaciones de la Andalucía Big Band, Aurora & The Bretayers y Jorge Pardo. Las actuaciones comenzará a las 21.00 horas y las entradas están ya a la venta.

La programación del Gran Teatro de Huelva va a estar protagonizada esta semana por las actuaciones musicales enmarcadas en el Festival ‘Jazz y Más’, que se desarrollará desde mañana hasta el viernes en el escenario de la capital con los conciertos de la Andalucía Big Band, Aurora & The Bretayers y Jorge Pardo.

Así, los espectadores onubenses van a tener la oportunidad de disfrutar este miércoles a las 21.00 horas del esperado espectáculo de la Andalucía Big Band, que además de ofrecer un repertorio clásico, incluirá nuevos arreglos y composiciones de directores invitados. Además, hay que destacar que este concierto tiene también un importante fin benéfico y parte del coste de la entrada, que será de 10 euros, irá destinado al Banco de Alimentos de Huelva, con el fin de ayudar a las familias más necesitadas de la capital.

Esta banda andaluza, creada a principios de 2011, nació con el objetivo de convertirse en una orquesta estable que sirviera para acercar el jazz al gran público, dando a conocer tanto una recopilación tradicional de temas propios para big band como las principales obras de distintos compositores actuales.

El Festival ‘Jazz y Más’ proseguirá el jueves en el Gran Teatro con una nueva sesión musical a las 21.00 horas, que en esta ocasión tendrá como protagonista a Aurora & The Bretayers, que estrena en Huelva Tune Out The Noise, un álbum de ocho canciones originales que demuestran la constante evolución de la banda.

Como podrán comprobar los espectadores, con su tercer disco Aurora & The Betrayers quiere sorprender de nuevo al público con su estilo arriesgado, un sonido más auténtico y una personalidad incontestable, que ya ha generado gran expectación entre los numerosos aficionados al jazz.

Por su parte, el polifacético músico madrileño Jorge Pardo actuará el viernes a las 21.00 horas en el marco de esta edición del Festival ‘Jazz y Más’. Un gran espectáculo con el que el saxofonista, tenor, soprano y flautista, con 22 discos a sus espaldas y considerado todo un referente de innovación artística, pondrá el broche de oro a esta importante cita musical que ha logrado fusionar en Huelva lo mejor del jazz y otros estilos como el flamenco.

Jorge Pardo destaca por haber recorrido a lo largo de su extensa trayectoria innumerables festivales, teatros y salas de los cinco continentes con su flauta travesera y su saxofón, convirtiéndose en 2013 en el primer español reconocido con el premio de la Academia Francesa de Jazz y habiendo recibido además en 2015 el Premio Nacional de Músicas Actuales.

Las entradas para estos espectáculos ya pueden adquirirse en la taquilla del Gran Teatro, en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 20.00 horas, de martes a sábado, así como a través de Internet, mediante la web www.huelvatickets.com.