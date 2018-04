Fátima Bañez: "Pronto tendremos ese tren que nos lleve en tres horas menos cinco minutos a Madrid"

Huelva80

“ Lo que dice la Baño esta es mentira y todos los onubenses lo sabemos que no nos engañen estos corruptos del PP con mentiras ya que al año que viene hay elecciones y por eso dicen q el AVE vendrá a Huelva,ha,ha,ha ,se creen que son muy listo y otra cosa a la rizitos de oro,la candidata por el PP de Huelva se cree q los onubenses no saben como es esta tía q se cree q va a gobernar Huelva y solo hay q verle la cara en las fotitos,una imagen vale más q mil palabras.España y los onubenses ya estamos hartos de las mentiras y la corrupción del PP aunque el PSOE no se queda corto y va por el mismo camino que el PP. „