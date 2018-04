Fernando Rivas: “Carolina ha absorbido toda la energía del público para ganar”

Mario Asensio

“Es alucinante y hay que dar la enhorabuena a Huelva entera por arropar así Carolina, por el cariño y amor que le han trasmitido. Se emociona uno y se le pone el vello de punta. Yo jamás en mi vida me habría imaginado ver un pabellón así de lleno en España y no creo que sea el único”.



Rivas explicó que buscaron que Carolina se “sincronizase con el público” e interpretara todo “como una ayuda y no una presión”, aprovechando este impulso “en cada aplauso, en cada sonido del tambor, en cada ‘Vamos Caro’ y lo canalizara”. Es por ello que no dudó en afirmar que “un buen pedazo de la medalla es de Huelva” en un campeonato “mágico” por todos los detalles.



En esta línea, el técnico reconoció que ha sido “el campeonato más difícil de gestionar a nivel emocional sin duda alguna”, pero que eso ha hecho “crecer a Carolina a nivel de gestión de las expectativas y resultados”.



Tras cuatro partidos “complicados” antes de llegar a la final por nervios y presión, en esta ocasión consideró que su pupila “lo ha bordado” al seguir el plan de juego marcado. Éste incluía un protocolo de preparación “diferente para entrar más activados” y en el que Carolina sabía en qué tenía que pensar en cada momento.



“Hay que darle la enhorabuena, no sólo por ser la europea más laureada de la historia, sino por ganar en su casa, en el Palacio de Deportes que lleva su nombre y ha ganado más que una medalla”, recalcó Rivas sobre el colofón a una final “de ensueño”.



En este sentido, detalló que el juego fue “muy bueno”, salvo algunas fases del inició donde Marín tuvo “despistes”. Valoró que supo gestionar “muy bien todos los puntos fuertes de la rival y los ha usado en su contra y se ha mentalizado muy bien”. Al respecto, añadió que jugo la final “fuera de su zona de confort y tiene un mérito tremendo”.



Rivas insistió en que Carolina se centró “en ser mejor jugadora y es lo que la va a hacer más competitiva a nivel mundial”. A su juicio ése es “el camino para volver a llegar a ser número 1 del mundo, que es el objetivo a medio-largo plazo”.



De este modo, el Europeo en Huelva es “un punto inflexión”, con el que esperan que la tetracampeona europea “ancle esa emoción, esa sensación de ser capaz de ganar ante la mirada de tantas miles de personas con una presión añadida y jugar contra las mejores en momentos difíciles”.



Ahora Carolina y su equipo se centrarán en preparar los torneos de Malasia e Indonesia y realizarán parte de la preparación para el Mundial en el CAR de Sierra Nevada, en Granada.