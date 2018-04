Carolina Marín se hace más leyenda en Huelva

Mario Asensio

La volantista onubense hace historia al superar los tres títulos consecutivos que logró la danesa Camilla Martin (1996, 1998 y 2000) y cumple su sueño de jugar y ganar un gran campeonato en su tierra y ante su gente, que llenó por completo las más de cuatro mil localidades del recinto.



Ser profeta en su tierra tiene un valor y una dificultad incalculable y Marín lo consiguió para encadenar su cuarto oro europeo título europeo consecutivo tras los de 2014 (Kazán, Rusia), 2016 (La Roche-sur-Yon, Francia) y 2017 (Kolding, Dinamarca). Volvió a demostrar que es la reina indiscutible de Europa y superó a las rivales, la batalla consigo misma, la presión de ser la favorita, los nervios por no querer defraudar y controló la emoción para convertirla en éxtasis y ser más leyenda de lo que ya era.



En un ambiente de excepción, con el público animando por palmas y gritando el nombre de su heroína, se inició la final. Y al contrario que los nervios iniciales de rondas anteriores, en lo que tuvo el brazo encogido, Carolina salió muy enchufada, lista para reinar desde el primer punto. Con un 4-1 inicial alimentó la ilusión colectiva y las ganas de disfrutar de un momento único.



Ese efecto pareció disiparse un poco y se demostró que tocaba seguir remando porque la rusa se acercó 4-3 por fallos de la onubense en el remate. Parecía como si la campeona española quisiera ir más rápido de lo debido en la conquista de cada punto y de nuevo la guerra estaba en encontrar la calma, estar bien consigo misma y desplegar su plan de juego. Volvió a él y respiró con un 10-5 antes de irse 11-7 al descanso.



Después fue la rusa la que erró repetidamente en la red y cuando mejor estuvo en ese intercambio próximo, Carolina sacó un golpe largo espectacular que cayó junto a la línea de fondo (16-10). Con alternancias de aciertos y errores se llegó al 19-15 y en ese punto un remate suspensión y un fallo de su rival le sirvieron el primer set por 21-15 en 18 minutos.



La continuación del duelo tuvo a una Carolina que fue madurando más los puntos hasta arrinconar a Kosetskaya. Minimizó sus errores, ajustó sus golpes ganadores y con un 7-1 puso tierra de por medio con seguridad. Las palmas por Huelva certificaban la consolidación de su autoritario juego en la final, en la que desplegó un repertorio de golpes a cada cuál más espectacular para cerrar cada punto.



El marcador registró un 11-4 en el intermedio y a la vuelta aceleró con firmeza a los diez puntos de diferencia (14-4). Ya el título estaba en su mano y sólo se le escaparía y si ella lo permitía, pero no estaba dispuesta a ello. Seguía dominando y bailando a su rival, dirigiendo cada juego para dar pasos sin retorno hacia la victoria, que tenía muy cerca (19-6).



Dos puntos más y tocaría el cielo en su casa. Resonaba el “Carolina, Carolina”. Falló en la red y luego lo hizo la rusa y en el punto definitivo se desbordó la emoción. Se tiró al suelo para sentirlo y asimilarlo y se levantó para dar las gracias y correr hacia la grada para abrazar a su gente.



“Soñaba con este día y con este público que no puedo describir y quiero dar las gracias a cada una de las personas que ha venido y espero que haya disfrutado de todo el Europeo”, expresó nada más ganar el título en el micrófono de la presentación para dar paso a otra fiesta de saludos.