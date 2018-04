Fernando Rivas: “En Huelva la responsabilidad de ganar es mayor que en un Superseries o un Mundial”

Mario Asensio

Sábado, 28 abril 2018 | Leída 44 veces

Bádminton > Campeonato de Europa

Rivas señaló ante la prensa que su jugadora “no lo está haciendo como acostumbra, pero hay que darle un crédito mayúsculo en estas circunstancias”. Al respecto explicó que “para todo el mundo es la gran favorita, es la primera en la historia que puede ganar un cuarto título y además en su casa”, en un Pabellón que “lleva su nombre, con fotos fuera y cinco mil personas animándola·. Ante todo eso “lo está haciendo excepcional”.

“Le está costando trabajo entrar en el plan de juego, no hay que esconder que está un poco nerviosa y no le salen las cosas bien desde el principio”, reconoció Rivas. No obstante valoró que su pupila ganó a su rival y “el partido contra ella misma”, uno interno, mental, contra “esa presión” que siente y esas ganas de devolverle al público “lo que está recibiendo”.

Rivas comentó acerca de si Marín está menos presionada por alcanzar la final que ella es “una persona muy exigente y lo que quiere es ganar, no llegar solo a la final”. En estas circunstancias, ve clave que siga el plan de juego, que es “lo que flota en un naufragio”, lo que tiene que agarrar “siempre”. Recordó que va a haber “momentos complicaos en un partido y ése es su flotador, su salvavidas”.

Insistió en que “nos tenemos que centrar en cómo seguirlo a pesar de los nervios y de cosas inesperadas puedan ocurrir en el partido”, para así resolver lo ocurrido en semifinales. “Ha sabido resolver la situación pero tenemos que hacer las cosas de manera distinta para no entrar en esas situaciones complicadas de juego”.

Valoró que Marín supo tener “paciencia en ataque” en el segundo set porque tenía al principio cierta ansiedad por querer resolver pronto y “querer verse ya en el podio”, lo que hizo que “se le encogiera el brazo”, señaló.

Era en esos momentos cuando le miró con “cara de frustración, de estoy muy nerviosa y miedo”, instantes en los que trató de ser “empático” con ella. Después “lo hizo francamente bien tras todos esos nervios y circunstancias adversas”.

En lo referente a la final ante la rusa Kosetskaya, Rivas reconoció que esta jugadora es “una sorpresa” que tiene que analizar a marchas forzadas para la final.