César Negredo: "El final ha sido dramático y la suerte nos ha sonreído un poco"

César Negredo, el técnico del Recre, señaló en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada, y como balance del triunfo de su equipo, que "la verdad es que hemos estado bien sobre todo en la primera parte, en la que hemos tenido bastante tranquilidad atrás, pero después está claro que sí sufrimos porque no se puede ganar un partido con facilidad en ninguna categoría. El final ha sido dramático y la verdad es que hoy nos ha sonreído un poco la suerte en las dos últimas acciones. La situación es lo que conllevaba y si hay que sufrir para lograr el objetivo, bienvenido sea".

"Es un paso muy importante, pero no es definitivo porque están sumando los de abajo. Sólo tenemos que pensar en ganar a Las Palmas y ya he dicho más veces que no me gusta hacer cábalas porque hay equipos que creíamos ya descendidos y ahora están ganando", señalaba el míster albiazul sosbre las cuentas de la permanencia para su equipo.

Sobre el hecho de que en defensa el Decano está muy sólido y ha desaprovechado una ocasión de oro para pelear esta campaña por cotas más altas que las de la salvación, Negredo indicaba que "si fuéramos un equipo que hiciera muchas ocasiones o no nos descolocáramos en el campo estaríamos hablando de otra cosa, pero en este tipo de partidos el equipo crece desde el orden defensivo. Ojalá lleváramos 20 goles más, pero al final es complicado y estamos donde tenemos que estar".

Por último, el preparador del conjunto onubense ya miraba a la nueva final del próximo domingo en el Nuevo Colombino: "Creo que al final siempre es importante el apoyo de la afición y hoy se ha veulto a ver. En estas circunstancias lo importante era ganar y el domingo será otro partido a vida o muerte. Hay muchos equipos implicados ahí abajo y aunque hubiéramos perdido hoy también tendríamos que haber ido a ganarle a Las Palmas Atlético".