Carolina Marín, ya está en la final: “He podido ganar una guerra conmigo misma”

Mario Asensio

Sábado, 28 abril 2018 | Leída 59 veces

Bádminton > Campeonato de Europa

18.37 h. Carolina Marín manifestó tras clasificarse para la final de los Campeonatos de Europa que se celebran en Huelva que “he podido ganar una guerra conmigo misma”, ya que reconoció que no estaba “contenta” por cómo jugó y las sensaciones que tuvo en la pista. Evidenció cierta frustración por querer llevar “la estrategia y el plan de juego” y no lograrlo inicialmente. Volvió a sentir algo de nervios y presión y le costó dar su mejor nivel ante la danesa Mia Blichfeldt.

“Sabía que necesitaba mejorar y cambiar ciertas cosas y no las he hecho y por eso estaba cabreada conmigo misma”, explicó la volantista onubense a los periodistas en zona mixta, donde indicó que “ya analizaremos lo que ha pasado para que en la final no ocurra lo mismo”.

Insistió en que “al final hay que seguir el plan de juego, que es lo que nos lleva a ganar el partido”, algo que buscó tras superar los nervios iniciales. Una vez en ese punto, en el segundo set tuvo “el momento de calma” necesario para seguir al estrategia planificada y que salga “la Carolina que más disfruta”.

“Ha sido complicado y lo sabía porque el nivel de la rival era mejor, ella estaba jugando bastante bien y ha mejorado mucho su juego”, comentó sobre su rival, ante la que temió que “si no daba lo mejor de mí podría ganarme”.

Recordó Marín que la jugadora danesa “ha estado todo el rato por delante” en el primer set y se mostró una vez más “agradecida” al público, que estuvo “apoyando todo el rato y me ha dado ese empujoncito para llevarme la victoria”.

Al respecto expresó que en esta situación complicada tenía que tener “paciencia conmigo misma y calma y no tengo palabras para describir la ayuda del público para llevarme el primer set, siento mucha emoción”. Es por ello que espero que “juntos podamos ganar el título”.

De cara a sea final aseguró que será “la primera vez” que se mida a Kosetskaya, rival inesperada. “Todo el mundo esperaba una final de Gilmour contra mí, pero hay que ganar los partidos”. Resaltó que va a “pulir detalles” con su equipo y “salir a por todas” este domingo.

Será la cuarta final europea consecutiva para Carolina Marín, que no supo decir si ésta será más complicada, pero desde luego “diferente” por jugarla en el pabellón que lleva su nombre y ante su gente. “Espero controlar mis emociones y salir a disfrutar de mi último partido aquí, algo que voy a echar de menos”, resaltó Marín, que añadió que jugar esta final en estas condiciones será “un aprendizaje que me servirá para los siguientes torneos”.