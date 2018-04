Las peñas flamencas de la capital nos desmarcamos de las declaraciones de IU en el último pleno del Ayuntamiento

Sábado, 28 abril 2018 | Leída 38 veces

Carta al Director

Evidentemente, y como no podía ser de otra manera, compartimos el objetivo de poner en marcha una Escuela Municipal del fandango, tanto es así, que esto ya se venía abordando por la Concejalía de Cultura como una de las acciones a desarrollar dentro de su Plan Estratégico para la ciudad, según nos habían comunicado. Por lo tanto, la postura de la Federación de Peñas (organismo que no sólo recoge a los colectivos de Huelva capital) nos parece que no ha sido la correcta con nuestras asociaciones ya que solo nos comunicó a posteriori, y sin previa consulta, su apoyo a la moción presentada por IU.

Esto no significa que las Peñas Flamencas de Huelva tengamos ningún problema ni con izquierda unida ni con ningún otro grupo político municipal, nuestra posición como asociaciones culturales siempre ha sido neutral y de colaboración con las distintas Instituciones tanto locales, provinciales o regionales. Nuestro objetivo está encaminado única y exclusivamente, como no podía ser de otra manera, a la difusión y desarrollo del flamenco en nuestra ciudad. No queremos que nuestra labor sea utilizada para fines políticos, por lo que no nos sentimos representadas en las alusiones que se hicieron en la referida moción del citado pleno municipal.



Por último queremos manifestar que el actual equipo de Gobierno siempre ha mantenido una buena sintonía con las entidades que representamos, prestándonos su apoyo y consultándonos sobre cualquier acción a realizar, tanto en el presente (Festival flamenco de Huelva), como en las proyectadas para un futuro a medio plazo (Escuela Municipal del fandango de Huelva). Y es en este punto donde nos hemos encontrado con una sensible interlocutora, la concejala de Cultura Elena Tobar, siempre con la mano tendida para la colaboración, tanto en lo económico (concediéndonos ayudas), como contando con nuestras Peñas para participar en el Festival Flamenco Ciudad de Huelva o siendo receptiva a nuestras necesidades e inquietudes.



En el Ayuntamiento de Huelva estamos encontrando una Institución claramente identificada con nuestra actividad, y que no es otra que la promoción del flamenco como una de las señas de identidad más importantes de nuestra tierra.



Peña Flamenca La Orden, Peña Flamenca Las Colonias, Peña Flamenca Femenina,Peña Flamenca del Higueral, Peña Flamenca La Solea, Peña Flamenca de Huelva y Asoc cultural Amparo Correa