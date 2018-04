Carolina Marín: “Cada rival quiere vencer en el Palacio que lleva mi nombre y tengo que salir al 200%”

Mario Asensio

Viernes, 27 abril 2018 | Leída 8 veces

Bádminton > Campeonato de Europa

La volantista onubense se mostró “súper contenta” de alcanzar las semifinales en un campeonato en el que ve que va “paso a paso y de menos a más” y en el que siente el deseo colectivo de verla ganar en casa y sus ganas de estar a la altura. “Todo el mundo quiere que gane y yo quiero que ganemos juntos”, afirmó.

“Hay muchas expectativas y esa presión que me genero por no defraudar a nadie y dar lo mejor de mí”, expresó Marín, que indicó eso lo notó en el comienzo del partido. No obstante, reaccionó teniendo “más calma” en si misma y así pudo “disfrutar de un público espectacular”.

En esta línea, resaltó que quiere disfrutar “al máximo de esto porque puede que no vuelva a suceder, aunque ojalá lo haga” y que “más que nervios” siente en cada partido “mucha emoción de jugar en frente de toda mi gente y en mi tierra”.

La tricampeona europea comentó que el partido se le complicó “más de lo que esperaba” y reconoció que tuvo “errores no forzados” en el primer set para después mostrar su versión “más agresiva” en el presente campeonato. “Lo he sabido solventar y cuando estoy en calma, disfruto más en la pista y sale mi mejor bádminton”, reflejó.

De cara al duelo de semifinales ante Mia Blichfeldt, tercera cabeza de serie, explicó que es “otra danesa y como dije me tienen todos bastante estudiada”, pese a lo que espera “ir a por todas en intentar conseguir la fina”. Además dijo de su rival que es una jugadora “joven” que ha mejorado “muchísimo en los últimos meses” y que seguramente va a salir “a por todas”.

En cuanto a la eliminación de la escocesa Kirsty Gilmour, subcampeona en los dos últimos europeos y segunda máxima favorita, Marín señaló que “estaba la expectativa de enfrentarme con ella en la final pero siempre hay que controlar los nervios”.