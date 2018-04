Pilar Marín: “Huelva tiene que recuperar la ilusión porque merece más”

huelva24.com

Viernes, 27 abril 2018 | Leída 8 veces

PRESENTACIÓN COMO CANDIDATA DEL PP

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Huelva, Pilar Marín, ha apostado por que Huelva “recupere la ilusión” de la mano del proyecto del Partido Popular ya que, ha enfatizado, “Huelva merece más”. Así lo ha afirmado en su acto de presentación celebrado en el campus de La Merced de Huelva, en el que ha estado arropada por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, y el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, además de una amplia representación del PP onubense y de la sociedad civil de Huelva.

Marín, decana de la facultad de Ciencias del Trabajo, ha destacado que asume “la gran responsabilidad" de ser la candidata del Partido Popular en Huelva “con optimismo y energía” y ha afirmado que “es tiempo de trabajar por Huelva, de posicionarla donde se merece, de hacer de ella una ciudad referente”. Para conseguirlo, ha subrayado, “voy a sumar esfuerzos, ideas, voluntades y proyectos sin dejar a nadie atrás para poder construir una Huelva mejor”.

Marín, que ha recalcado que “venimos a ganar las elecciones y a gobernar Huelva”, ha indicado que “quiero abrir un nuevo tiempo para esta ciudad en el que se recupere la ilusión, en el que podamos cambiar y mover una ciudad que tiene mucha vida y mucha luz con un proyecto que promueva la generación de actividad, la cultura, los negocios y el empleo”. Por ello ha apelado a recuperar la ilusión porque “esta ciudad es mucho más”. Asimismo, ha recalcado que “quiero un proyecto sólido, que elaboremos entre todos y por el que apueste la mayoría social de nuestra ciudad”, por lo que ha afirmado que “es momento de hacer propuestas claras a todos y todas, para que decidan cómo quieren y cómo queremos construir nuestro propio futuro”.

“Mi punto de partida es encauzar las soluciones que de nosotros demanda la ciudadanía, asumiendo los valores que nos caracterizan y en los que creo: respeto, tolerancia, honradez y responsabilidad en el trabajo”, y ha asegurado que “vamos a contar para ello con un equipo fuerte, un equipo con personas preparadas, que solo piensen en el interés general de Huelva”.

“Quiero conseguir que Huelva sea una ciudad maravillosa, en la que sus espacios, plazas, calles, parques, jardines, barrios, y sus personas constituyan un marco atractivo donde se disfrute, conviva y haya ilusión para vivir”. Del mismo modo, ha apostado por que Huelva “sea un lugar en que la cultura recupere la importancia y la ligazón con una historia cargada de relevancia y de aportaciones de gran valor”, y por una Huelva “muy social, en la que se cuente con todos”. También ha defendido que es necesario en esta ciudad “dar un impulso al turismo y la regeneración de la actividad económica de nuestra ciudad”.

“Quiero proponer a los onubenses un nuevo proyecto que dé certeza, futuro y vida a nuestra ciudad porque Huelva es mucho más y somos la única alternativa posible, la mejor opción para el futuro de nuestra tierra. Estamos aquí para ocuparnos de Huelva y de lo importante. Estamos aquí para ganar. Quiero que ganemos y gobernaremos bajo tres pilares fundamentales como son la transparencia, la participación y un compromiso con objetivos alcanzables, con responsabilidad y dedicación y siempre para llevar a Huelva por el camino de la modernidad. Los que me conocen saben que soy profundamente inconformista y no me identifico con una forma de hacer política basada en el escaparate, ni comparto una visión de ciudad donde no existe ni modelo ni estrategia”.

Así, ha insistido en que “yo no voy a gobernar desde titulares estériles y dando palos de ciego, ni desde la confrontación estéril, el insulto y el descrédito. Para eso no está la política. A Huelva se le gobierna con proyectos de verdad. No van a encontrar en mí a una alcaldesa de grandes frases, sino a una servidora pública pegada a la realidad de nuestras calles y gentes”.

Por ello, ha finalizado, “vamos a priorizar lo social; vamos a estar en todos los barrios, haciendo una ciudad segura y sostenible; vamos a devolver al ciudadano unos servicios públicos acordes a lo que pagan por sus impuestos; vamos a estar al lado de la infancia, de la juventud, de los mayores, las mujeres, los trabajadores y trabajadoras, las empresa, vamos a fomentar la cultura y la identidad de la ciudad; vamos a potenciar el desarrollo de la actividad comercial y empresarial como baluarte de progreso; vamos a incrementar las opciones de Huelva como referente y atractivo para los inversores y los visitantes y vamos a ser leales con todas las administraciones, hablando claro y diciendo y pidiendo las cosas como son, gobierne quien gobierne”.

Apoyo de Juanma Moreno

Por su parte, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha sostenido que la ciudad de Huelva necesita "un resurgir", el cual vendrá de la mano de la candidata del PP a la Alcaldía de la capital, que logrará en las elecciones municipales ser "la próxima alcaldesa de Huelva". Moreno ha destacado la "valentía" de Marín porque, en la actual coyuntura, "lo fácil es quedarse en el sillón y decir qué malos son los políticos", pero "tú has dado un paso al frente", le ha dicho. "Huelva capital y provincia son un diamante en bruto y tiene mucho que descubrir", ha proseguido Moreno, que se ha mostrado convencido de que "tenemos que comprometernos" porque Huelva tiene "mucho potencial y necesita unos gestores como los del pasado, con Pedro Rodríguez a la cabeza, que fue un pedazo de alcalde".

Para Moreno, Huelva con el PSOE ha entrado en "una etapa de parálisis y necesita un resurgir. Pilar no viene a ser portavoz de la oposición sino que viene a ser la primera alcaldesa; venimos a ganar, a hacer un esfuerzo para y hacer realidad los anhelos de los onubenses", ha enfatizado el presidente del PP-A. Moreno ha incidido en cualidades de Marín, como que "sabe escuchar y contagia entusiasmo", ya ha recalcado “su humildad” y que "sabe gestionar dinero público para proyectos de éxito". Por ello, ha afirmado que “vas a ser la primera alcaldesa de Huelva y yo te voy a recibir como presidente de la Junta de Andalucía".

Asimismo, se ha comprometido, si gana las próximas elecciones autonómicas, a "dejar a un lado los anuncios" como hace el PSOE y poner en marcha proyectos de relevancia para la capital y su provincia como el centro de salud del barrio onubense de Isla Chica, el hospital Materno-Infantil, así como ha dejado claro que con el PP al frente de la Junta "no habrá nunca más fusiones en los hospitales".

"Es tiempo de cambiar en Andalucía y tú y yo vamos a hacer historia", ha concluido, en referencia a la candidata del PP a la Alcaldía.

Por su parte el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha defendido la gestión del Gobierno de España “que es el único que trabaja por esta ciudad y por esta provincia” y ha puesto en valor “compromisos cumplidos” como la nueva estación. Para González, el PP “va a salir a ganar en esta provincia y en esta ciudad” y “vamos a ayudar a Juanma Moreno y a Pilar Marín a ser el próximo presidente de la Junta y la primera alcaldesa de Huelva”.