El runrún: Gabi no quiere encuestas

Es más,, más bien aumentar la distancia –mayoría absoluta– que hoy por hoy les separa de la oposición.. Consciente de que la postura del primer edil onubense causaría extrañeza entre la opinión pública, Caraballo explicó que, pese a que el alcalde no se ha mostrado receptivo respecto a la petición de su partido, la relación con su compañero es “magnífica”. Se impone el respeto, pues, con el objetivo de evitar roces innecesarios. De momento, la única referencia capitalina la tuvimos el pasado mes de enero, cuando SW Demoscopia aventuraba la reedición de la victoria socialista con un concejal más de los 11 conseguidos en 2015, mientras el PP perdería otro dos ediles en beneficio de Ciudadanos, que con cinco casi igualaría a los ‘populares’. Por lo tanto, muy importante deberá ser el efecto ‘Marín’, impulsado por la candidata que se ha sacado de la chistera el partido en Huelva, para revertir el panorama actual.

Nueva vida para el Restaurante del Club Marítimo. Un lugar clásico en la ría de Huelva como las instalaciones el Real Club Marítimo tiene una nueva vida. No nos referimos al club, sino a su restaurante, que recientemente cambio de inquilino y tras una reforma profunda del local han abierto sus puertas, tal y como han anunciado en las redes sociales. Se llama Restaurante-Salón celebraciones Mirador del Náutico, su gerente es Javier Rubio, y destacan que su terraza tiene "las mejores vistas de la capital". Ese es uno de los fuertes del enclave que sus antecesores habrán tratado de explotar con mejor o peor suerte. Ya veremos el destino de este nuevo proyecto. De momento en las redes sociales muchas personas han hecho preguntas, otros que ya han ido han hecho críticas positivas y también negativas. Han anunciado que pronto publicarán una carta y que funcionan como cafetería, restaurante y salón de celebraciones. Su horario es de 9.00 a 21.00 horas de lunes a jueves y los viernes están abiertos hasta las 3.30 horas porque traen una orquesta para amenizar la noche. ¡Les deseamos suerte!

El complejo contrato de Natalio. El futbolista valenciano Natalio llegó al Recre pocos días después de que se cerrara el pasado mercado invernal el 31 de enero y en teoría lo hizo para darle un salto de calidad al equipo albiazul dado su buen currículum y pese a que venía de un club de la categoría de plata de China. "Recibí una llamada de un buen amigo mío que está muy involucrado en este proyecto. Me habló de él y no lo dudé ni un minuto por lo que supone jugar en un equipo histórico como el Recreativo", señaló en su presentación oficial y, aunque no citó el nombre, parece bastante claro que se refería a Álvaro Negredo, con el que coincidió en Primera División en la plantilla del Almería en la

temporada 2008/09. Pero por ahora Natalio apenas ha podido aportarle muchas cosas al Decano esta temporada debido en gran parte a las lesiones. Al poco de llegar, y coincidiendo con el estreno de César Negredo en el banquillo albiazul, el polivalente jugador de ataque salió desde el banquillo en los partidos ante el Écija y el Extremadura y después fue titular en tres más, contra el Ejido, Melilla y UCAM Murcia. Y los últimos cinco partidos, que serán ya seis con el del Granada B, se los ha perdido por unas molestias musculares. Se desconoce si tendrá algún minuto más ya esta campaña con el Recre y también si va a seguir en el próximo proyecto de la entidad onubense. "En realidad el contrato es de esta media temporada que queda más una opción de dos años más. La mentalidad es un proyecto de futuro para intentar estar pronto en Segunda División. Si todo va bien, estaremos aquí mucho tiempo. El contrato es un poco complejo", indicó el propio Natalio en su presentación. Como Eurosamop blinda los contratos, a decir verdad nadie sabe qué clausula firmarían ambas partes para ver si sigue esos dos años más, pero está claro que si fuera por partidos jugados la decisión sería que no continuara. Tocará esperar para ver qué sucede. Llegó sin ritmo de competición y en verano cumplirá 34 años, pero haciendo una pretemporada al mismo ritmo que el resto del plantel debería ir sobrado para la Segunda B.