Nace la iniciativa 'Reinicia Cartaya'

Poco queda por decir que no se haya dicho ya en relación al estreno el pasado miércoles de la estación de tren de Huelva tras años de confrontación política. Fue, como dijimos en esta misma sección, el momento de los ciudadanos, ya que en este caso Fomento no ha considerado oportuno inaugurarla con la parafernalia habitual. Pero aquel día hubo ausencias destacadas y no todas fueron socialistas.