César Negredo: "Con 46 puntos no liquidaríamos la permanencia pero daríamos un paso importante"

César Negredo, el técnico del Recre, ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa del Nuevo Colombino tras el entrenamiento celebrado por la plantilla a puerta cerrada. Y comenzaba hablando de las cuentas de la permanencia, dejando claro que el Decano deberá ganar más de un partido y que, más allá de mirar a otros rivales y a otros estadio, debe centrarse en ganar su partido de este sábado contra el Granada B.



"Ojalá hagamos primero nuestros deberes y después que los resultados nos sean favorables. Al cien por cien no va a quedar liquidado pase lo que pase este fin de semana aunque ganar sería un paso importante. Sólo pensamos en mañana y en seguir luchando hasta el último día. Dependerá de los resultados de los rivales, pero creo que con 46 puntos deberemos seguir sumando y peleando. No nos vamos a conformar con ganar este partido sino que iremos a por los tres. Por ejemplo, el Jumilla tiene 38 puntos y si gana los tres partidos que le quedan tampoco estaría descartado de la pelea. Da igual lo que hagan los rivales porque dependemos de nosotros", comentaba el míster albiazul.

Sobre el Granada B, no se fía pese a su relajada situación clasificatoria a falta de tres jornadas para el telón liguero: "Es un equipo difícil de analizar porque utiliza muchas variantes en el juego y varios sistemas. La semana pasada estuve viéndoles en Écija y jugaron con un sistema que en casa no suelen emplear. Hicieron una primera parte muy buena siendo muy superiores al rival, pero en la segunda parte le pasaron por encima. Es capaz de lo mejor, pero también de lo peor porque tiene puntos débiles que podemos aprovechar. Siguen jugándose cosas porque si ganan los tres partidos que les quedan se pueden meter todavía arriba, pero también pueden estar algo relajados. No esperamos un partido fácil porque quieren dejarse ver para su primer equipo y para clubes como el Recreativo. Tienen versatilidad, quieren hacerlo bien y no creo que estén todavía de vacaciones".

Y en este sentido añadía que "sabemos que los filiales son equipos que te hacen ocasiones pero que también conceden porque tienen errores y sus jugadores a veces juegan un poco a la lucidez personal. Si somos constantes en campo rival y con el nivel defensivo que tenemos últimamente tendremos nuestras opciones".

Sobre la irregularidad de su equipo, Negredo recalcaba que "es cierto que no hemos sido capaces en todo el año de encadenar varias victorias seguidas que son la que te hacen salir de situaciones como ésta o de engancharte a zonas más altas. Es un momento clave de la temporada y para mí éste es el partido el más importante de la temporada porque, aunque ganar no sea definitivo, sí que te daría muchas garantías de conseguir el objetivo".

Por último, el técnico recreativista elogiaba el papel de los seguidores onubenses que se van a desplazar hasta Granada. "Estamos muy agradecidos a la afición y contra más gente haya nuestra mejor. Ese apoyo nos hará salir hacia adelante y esta victoria nos daría un poco más de tranquilidad", concluía.