Villalba y La Palma, a no fallar en casa, y el CD Onuba a hacerles un favor en la penúltima jornada

huelva24.com

Viernes, 27 abril 2018 | Leída 7 veces

fútbol sala > tercera división

SMURFIT KAPPA – UD. ALCHOYANO

Árbitros: Cordobés Valverde y Cano Durán (Sevilla)

Pabellón Municipal de La Palma / Sábado 19:00



La primera estación por la salvación pasa primero por La Palma donde un Smurfit Kappa, que copa las posiciones de descenso buscará meter presión a sus rivales con un triunfo que les haga depender de resultados de otros encuentros para seguir aspirando a la permanencia. Un encuentro donde el mínimo error se pagará por parte de los dos equipos y que será muy comedido. Los pupilos de Jesús Martínez no tienen más margen de error y necesitan que los suyos los arrope a la victoria ante un Alchoyano que irá a dar mucha guerra a tierras onubenses. Los de Miguel Gago, con el subidón de moral de ganar al Cádiz CFV, no querrán perder dicha racha y sumar tres puntos más que les haga reconfirmarse en la cuarta plaza de la liga.



VILLALBA FS – BENALUP FS

Árbitros: Velasco López y Parrado González (Huelva)

Pabellón Municipal de Villalba del Alcor / Sábado 20:00



El sábado se termina con el partido de la jornada, y que puede ser prácticamente una final de infarto por la salvación. Villalba y Benalup que sólo tienen un punto y tres de diferencia, respectivamente. Por lo que será un partido del cual el vencedor tendrá cerca conseguir el objetivo de la temporada. Quien mejor llega quizás a este duelo es el cuadro de Antonio García ´Peri´ que con una racha de tres partidos seguidos venciendo se ha aferrado a querer un año más en Tercera. Lo tenían muy complicado y han obrado el milagro en las últimas jornadas. La victoria en Pozoblanco les ha hecho salir del descenso, al igual que su rival de este sábado. Benalup que venía coqueteando demasiado con el descenso dio todo un golpe sobre la mesa para estar el año que viene en el Grupo 17º. Los de Younes prácticamente les vale un punto en estas dos jornadas para certificar la permanencia. No pueden despistarse, y quieren conseguirlo en tierras onubenses para tener un final de temporada tranquilo en casa. Partido vibrante en la Bombonera de los que hacen afición y no aptos para cardíacos.



CD. EL CAMPILLO FS – ONUBA 2014 AUTOPARTS

Árbitros: Rodríguez Pando y Pérez Gallardo (Sevilla)

Pabellón Municipal El Campillo / Domingo 13:30



Y la sentencia a esta penúltima jornada del Grupo 17º acaba con un duelo también bastante importante en el devenir de la pelea por la salvación. Quizás quien mejor lo tiene en este fin de semana para conseguir los tres puntos, pero en estos momentos todo puede pasar a estas alturas de la liga. Y es que un El Campillo que estuvo cerca de puntuar en Córdoba se ha complicado la salvación y con sólo un punto de diferencia sobre los puestos de descenso, necesita sacar tres puntos más que les haga seguir dependiendo de sí mismos. El rival de los de Migue ´File´ aparentemente parece asequible, un Onuba 2014 que viene én cuadro para tierras sevillanas. La pasada semana ya hizo un papelito compitiendo con cinco jugadores ante un Dos Hermanas que no quiso hacer daño. Esperemos que Onuba termine estas dos jornadas con un papel mucho más digno del que merecen y no terminar con un adiós mucho más triste.



Información extraída del portal www.futsalsur.es