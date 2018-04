Sara Peñalver: “El ambiente ha sido una pasada, nunca me había animado tanta gente”

Mario Asensio

Jueves, 26 abril 2018 | Leída 16 veces

Bádminton > Campeonato de Europa

“Me llevo muy bien con ella, me da consejos y me hubiera encantado llegar a cuartos”, dijo sobre la tricampeona europea tras caer ante la danesa Natalia Koch Rohde, duelo del que se fue “contenta” con su juego.

Del encuentro, la toledana comentó que comenzó “muy igualado” y que ella tenía “las cosas bastantes claras” y le iba saliendo “el plan de juego. No obstante, algunos fallos fueron claves para “salirme un poco del partido”, reconoció y esa ventaja la aprovechó su rival para llevarse el primer set.

“Me relajé y bajó muchísimo la velocidad y si ella no sale mi juego”, comentó. Tras el análisis de fallos en el descanso, en el segundo set se vio “muy bien y me motivé, me vine arriba”, lo que se tradujo en el marcador. Pero de nuevo la reacción de su rival y fallos propios provocaron que se le escapara la posibilidad de igualar el duelo.

Peñalver hizo balance de su Europeo y comentó que “no venía con ningún objetivo” y que el haber podido jugar dos partidos fue “un placer”. Asimismo valoró que el público le apoyara tanto. “El ambiente ha sido una pasada, nunca me había animado tanta gente y se agradece mucho en los momentos bajos”.