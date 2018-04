Carolina Marín: “Cuando escucho que gritan mi nombre en mi tierra se me ponen los pelos de punta"

Mario Asensio

Jueves, 26 abril 2018 | Leída 88 veces

Bádminton > Campeonato de Europa

20.14 h. Carolina Marín manifestó tras clasificarse para los cuartos de final de los Campeonatos de Europa en Huelva que en el partido ganado a la suiza Sabrina Jaquet por 21-14 y 21-7 que en comparación con su debut el miércoles “he controlado mejor la emoción y me he sentido mejor en la pista”.

La tricampeona europea reconoció que jugar en su casa y ante su gente hace que le afloren las emociones. “Cuando escucho que gritan mi nombre en mi tierra se me ponen los pelos de punta y me emociono mucho, pero esta vez me he sentido más relajada”, explicó. “Las sensaciones aquí son más complicadas de controlar por el hecho de jugar, pero tengo que tener control sobre mis emociones y hacer mi trabajo ante cada una de las rivales”, detalló.



Ha recordado la onubense que en su debut le sorprendió que el Palacio de Deportes estuviera tan lleno y se ha mostrado “muy agradecida” a todos aficionados que volvieron a llenar las gradas en un partido en el que tuvo “muy buenas sensaciones”.

“Me he sentido más tranquila conmigo misma y he controlado en todo momento lo que tenía que hacer en el partido”, ha asegurado Marín, que ha apuntado que está probando durante el Europeo “nuevas tácticas en mi estilo” para tratar de “sorprender a las rivales más fuertes en el Mundial”.

En esta línea comentó que se centró en su plan e juego y estrategia ante Jaquet y que así cometió “menos errores” que en su primer encuentro de la competición. “Para mí lo más importante es controlar los pequeños detalles, porque soy muy perfeccionista y cuando disfruto en la pista es cuando sale la mejor Carolina”, expresó.



De cara al partido de cuartos de final ante la danesa Natalia Koch Rohde, señaló que “todos los daneses me tienen muy bien estudiada y saben cómo jugar ante mí”, aunque expuso que tiene “un buen equipo que estudia todos los detalles e iré ante ella a por todas”.