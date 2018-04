Aprobados por mayoría simple los presupuestos de Ayamonte en ausencia de PSOE

huelva24.com

Jueves, 26 abril 2018 | Leída 12 veces

superan los 24 millones de euros

Según han informado a Europa Press el portavoz del grupo popular en la localidad, José María Mayo, "estas cuentas son muy importantes para Ayamonte y hoy han salido adelante".

Preguntado por el contencioso administrativo que ha anunciado la concejala socialista ausente en el pleno Marta Navarro, tras la celebración de esta sesión extraordinaria "exprés" para debatir los presupuestos, "convocado este miércoles para este jueves a sabiendas de su ausencia, que se encontraba en Francia por motivos laborales", según el PSOE, desde el equipo de gobierno han precisado que "les ampara la ley pero no tienen motivos. Es una pataleta".

En este sentido, ha explicado que el equipo de gobierno "tiene argumentado con informes del interventor y el secretario la urgencia de la celebración de este pleno, ya que la Junta de Andalucía nos ha requerido la devolución de subvenciones si no las justificábamos y para ello teníamos que tener presupuestos, y no nos lo podemos permitir". Además, ha asegurado que, "tras tres meses de estar ofreciéndole al PSOE para que incorporaran lo que quisieran a estas cuentas para sacarlas adelante, no han movido ficha", lo que considera que se debe a "una estrategia electoral".

Por su parte, Izquierda Unida ha votado en contra a los presupuestos municipales al considerar que "no se han cumplido los objetivos que nos marcamos el año pasado, incumpliendo asuntos de tanta trascendencia para la ciudad como son la participación ciudadana en la elaboración del mismo como la auditoría externa, entre otros asuntos". Además, Izquierda Unida ha rechazado "la urgencia con la que se ha convocado el pleno, a sabiendas la ausencia de una concejal de la oposición por motivos personales", a lo que ha añadido que esta formación "lleva desde que se aprobara inicialmente el presupuesto negociando y luchando para que se cumplan todos los acuerdos plenarios que no se han ejecutado, así como para hacerlo más social, justo y solidario".