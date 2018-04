El runrún: Perico 'pasa' de la estación

Jueves, 26 abril 2018 | Leída 311 veces

Poco queda por decir que no se haya dicho ya en relación al estreno el pasado miércoles de la estación de tren de Huelva tras años de confrontación política. Fue, como dijimos en esta misma sección, el momento de los ciudadanos, ya que en este caso la administración responsable de su construcción (el Ministerio de Fomento) no ha considerado oportuno inaugurarla con la parafernalia habitual.

Quien sabe si no se hizo por desidia o porque a nadie del Gobierno le apetecía comerse el marrón de venir a vender como un éxito lo que a todas luces no lo es, teniendo en cuenta las expectativas que se crearon en torno a la nueva terminal y esa alta velocidad a la que el ministro dio carpetazo definitivo hace escasas fechas. Aun así, el miércoles sí vimos a destacados cargos del PP onubense recibir al primer tren procedente de Sevilla, como su secretario general en Huelva, David Toscano; o el portavoz de la dirección provincial, Juan Carlos Duarte. Sin embargo, a falta del actual alcalde de la capital, Gabriel Cruz, que no acudió –como ninguno de sus compañeros de partido–, teníamos curiosidad por saber si su predecesor en el cargo, Pedro Rodríguez, aparecería por allí. Como nuestros lectores ya saben, Perico abandonó la arena política tras perder la Alcaldía y ahora, desde el tendido, presume de ser un onubense más. Y como jubilado ocioso, es fácil verlo dando largos paseos y dando rienda suelta iPhone en mano a una de sus grandes pasiones, la fotografía. Sin embargo, no lo vimos aquella mañana en la estación de Las Metas, pues a buen seguro el exalcalde habrá preferido visitarla sin que los medios de comunicación le aborden con preguntas incómodas. Como tampoco hizo hoy mención alguna a este asunto en su ‘Buenos días’, el comentario que publica diariamente en Facebook y donde ya hemos visto –también en otras ocasiones– que prefiere huir de cualquier asunto espinoso si es de índole local. Hoy, cómo no, era mucho más sencillo dedicarlo a Cristina Cifuentes y su sonora despedida.

Man-o-Matic, todo un Quijote. El artista onubense Adrián Pérez Vázquez, más conocido como Man o Matic, predica con su obra en todo el mundo. Hace tiempo que su particular museo al aire libre del Mercado del Carmen se le quedó pequeño y ya se atreve con superficies más grandes. Considerable tamaño tiene la pared lateral el Instituto Cervantes de Atenas (Grecia), donde se ha atrevido a ejecutar un espectacular Quijote con su característico sello. El onubense ha compartido en sus redes sociales su obra y ha agradecio a Urbanact.gr el apoyo.

La chapuza sin nombre de la Casa del Mar. Está bien hacer obras de mejora en cualquier edificio o instalación, pero claro, el resultado tiene que ser mejor que lo que había antes o el dinero y el tiempo invertido parecen un absurdo. A saber cómo calificar lo que ha pasado con el nuevo ascensor principal del centro de salud de ‘La Casa del Mar’, que entró en funcionamiento este miércoles tras estar nueve meses estropeado el anterior. Como informa el diario Huelvahoy, usuarios y trabajadores, lejos de alegrarse con el resultado, están sorprendidos y decepcionados. Y es que resulta que las camillas... ¡no caben! Y ojo, que la solución no se queda atrás, pues la gerencia ha pensado encargar a una empresa de materia sanitario que construya una camilla a medida que quepa en el ascensor. "Todo estaría bien, sólo que no se pensó que a algunos de los pacientes que sean trasladados habrá que cortárles las piernas o la cabeza para que quepan”, indica en el citado diario un profesional del centro. Ver para creer.