Caraballo valora la nueva estación pero recuerda que "nos ancla al pasado" con las vías de ancho ibérico

Jueves, 26 abril 2018 | Leída 86 veces

no se resigna a que no llegue la alta velocidad

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los periodistas Caraballo tras el acto para la firma de los convenios de Concertación y del Plan de Desarrollo Económico y Social con los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes y las tres Entidades Locales Autónomas. En este contexto, el presidente de la Diputación ha indicado que se suma a la "decepción" de los alcaldes porque "no esperábamos ni ese tamaño, ni esta falta de inauguración", lo que demuestra "que ni el propio Gobierno se ha creído su proyecto". Así, se ha referido a unas palabras del alcalde de la capital, Gabriel Cruz, quien aseguró que no quiere que Huelva "sea la reserva del ancho ibérico" ya que esto "nos va a limitar" de cara al futuro.

Por ello, ha reiterado que, a su juicio, las vías de ancho ibérico van a suponer "un lastre" para la provincia, por lo que "vamos a luchar para que nos llegue el AVE como a cualquier otra a provincia de España y Andalucía", ha enfatizado.

Asimismo, Caraballo ha asegurado que esperaba una inauguración, a la que fueran invitadas las distintas autoridades para ver la nueva estación, que como nueva infraestructura que es, bienvenida sea", pero la misma "no da solución a lo que pide los ciudadanos" puesto que no se reducen los tiempos de llegada a la provincia. Igualmente, se ha mostrado convencido de que "Huelva no se merece una estación de este tipo que nos deja anclados y necesitamos un ancho europeo", por lo que ha lamentado "el abandono" del Gobierno central a esta provincia.

Tras dejar claro que valora la nueva estación y que su intención no es entrar en valoraciones que se puedan considerar partidistas, ha explicado que esta estación "no es solo para la capital sino para toda la provincia" y "nos ancla en el pasado porque no abre una puerta al futuro para igualarnos al resto de España", ha proseguido. Finalmente, ha asegurado que espera que se realice una inauguración porque "siempre es bueno que haya una infraestructura nueva" y por tanto, considera que es algo que "se debería hacer".