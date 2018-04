Un incendio junto a La Casona vuelve a amenzar el patrimonio de la capital

Jueves, 26 abril 2018 | Leída 124 veces

carta al director

Una nueva amenaza se cierne sobre el patrimonio arquitectónico onubense. Esta madrugada ha salido ardiendo uno de los vehículos que habitualmente se aparcan en los jardines de La Casona. Este incendio ha puesto en grave riesgo el edificio, un ejemplo magnífico de la arquitectura residencial burguesa de finales del siglo XIX, y el colindante Museo de Huelva. Afortunadamente ha estado lloviendo estos días y la húmeda y abandonada vegetación no ha ayudado a propagar el fuego. Si llega a ser en verano tendríamos una verdadera y doble desgracia.

Lo que está pasando en La Casona es un ejemplo más de actuación ilegal por parte de la propiedad que no no sólo incumple su deber de conservación del inmueble y su jardín, ambos catalogados con un nivel alto de protección, P1, sino que favorece su deterioro dejando las ventanas abierta a todas horas y en cualquier periodo del año, llueva o no, como podemos comprobar en las fotos que adjuntamos, de esta misma mañana.