Las onubenses Rocío Espada y Ana Ruz continúan en el Programa de Incentivos de la Federación Andaluza

Miércoles, 25 abril 2018 | Leída 7 veces

Triatlon

13.35 h. La Federación Andaluza de Triatlón ha presentado su Programa de Incentivos 2018, inciado hace cuatro años y que vuelve a contar con las onubenses Rocío Espada y Ana Ruz. Esta última decía en redes sociales que "si hay algo que me motive a seguir día a día luchando por algo que además de disfrutar, me ayudan, es este proyecto que se inició hace 4 años, en el que he estado presente desde el principio y luchando para conseguir este objetivo, en el que la Federación se esfuerza por conseguirnos medios necesarios".