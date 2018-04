'Huelva por una sanidad digna' reprocha a la Junta que cancele el debate sobre la situación sanitaria

Desde esta asociación queremos mostrar nuestro absoluto estupor y desconcierto ante la falta de respeto que ha supuesto (para con esta asociación, con los más de sus 3.000 socios, y con los ciudadanos onubenses) la injustificada cancelación, por parte de la Delegación de Salud, del Debate sobre la situación sanitaria de la provincia de Huelva, programado para realizarse este próximo 26 de abril de 2018.

Su actitud no deja de sorprendernos, aunque es cierto que debíamos haberlo sospechado cuando por primera vez retrasaron la fecha inicialmente concertada para el 4 de abril y que ahora retrasan “sine die”.

Si no pensaban acudir ¿por qué se comprometieron? Quizá aceptaron porque esperaban que, tras sel anuncio de un maternoinfantil para el año 2023, todos los onubenses estuviéramos encantados, y, como la reacción de la población no ha sido la esperada, sino de clara desconfianza en sus promesas, les resulta difícil dar la cara. Saben que no tienen nada creíble que decir y, como, a pesar de que habían comprometido la presencia de sus “pesos pesados”, nuestra Asociación no dió un paso atrás y, sin argumentos para desmentirnos, prefieren huir del debate y de una derrota segura.

Sentimos no poder menos que calificarles de cobardes y de perfectamente prescindibles. Si no pueden siquiera enfrentarse e intentar defender la postura de la Consejería, es mejor que se marchen. Ni nos sirven a los ciudadanos porque no se enfrentan ni resuelven nuestros problemas, ni a la Junta de Andalucía, para vender su mensaje y actuar de freno a las protestas ciudadanas.

Su actitud representa además, una absoluta falta de respeto para con la organización, con nuestra asociación, con los medios de comunicación participantes y, sobre todo, con la sociedad onubense, algo que no será fácil de olvidar.

Pedir, por tanto, a la Consejería de Salud el cese fulminante de todos los responsables, incapaces de defender sus tesis, en un debate tan necesario e importante para nuestra provincia.

Manifestar asimismo nuestra disposición siempre abierta para participar en cualquier foro y con cualquier colectivo interesado en difundir y trabajar por mejorar la realidad de nuestra sanidad. Seguiremos luchando para que los onubenses tengamos los mismos derechos que el resto de los andaluces, cansados de que Huelva sea la cenicienta de Andalucía.