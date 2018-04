Carolina Marín: “Sentirme arropada por mi gente me va a dar un empujón en la pista”

Mario Asensio

Bádminton

14.55 h. Carolina Marín, que debuta este miércoles en el Europeo, indica que jugar en casa es un factor importante y que, aunque ninguna jugadora en la historia ha logrado cuatro títulos consecutivos, su reto es otro: “Para mí lo importante no es el cuarto título, es conseguirlo en casa, que para mí significa todo y es un sueño”.

Hace seis años que no disputa un encuentro en Huelva y ha reconocido que le hace “muchísima ilusión jugar en mi tierra y con mi gente”, algo que tiene su parte de respaldo y de presión.



Ha señalado que la mayor exigencia viene de ella misma, pero que sobre ella está la ilusión de jugar en casa en un Europeo. “Es muy emocionante, algo que voy a vivir por primera vez en mi vida y un sueño cumplido sentir a tanta gente apoyánome y empujándome para que consiga el oro europeo”, ha explicado.



Marín ha subrayado que este título es “lo que más necesito”, pues piensa que debe ser un punto de inflexión de cara al Mundial y los próximos Juegos Olímpicos. “Quiero ir ganando en confianza tras un tiempo con lesiones, que es un camino complicado, para poder afrontar próximos retos”, ha insistido.



La volantista onubense no cae con una jugadora europea desde que lo hiciera en el Open de España hace cuatro años ante la escocesa Kristy Gilmour, subcampeona continental ante ella en las dos últimas ediciones, pero se ha mostrado partidaria de ir ronda a ronda. Ahora sólo piensa en el primer partido ante la francesa Batoume, ante la que no se ha medido nunca, este miércoles.



Ha comentado que hay “muchas rivales fuertes”, como las cuatro representantes danesas, la propia Gilmour y la también española Beatriz Corrales .



En cuanto a su estado físico tras renunciar a la disputa de la final de la Liga Danesa hace diez días por una molestia en el abductor de su pierna izquierda, ha afirmado que el dolor ha desaparecido y que tras los últimos entrenamientos “las sensaciones son muy buenas” y está “con muchas ganas de salir a la pista a darlo todo”.