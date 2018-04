Antonio Toledo tras lograr la permanencia: "El equipo va a seguir compitiendo en los tres partidos de liga que nos faltan"

huelva24.com

9.58 h. "Con la derrota del Zaragoza en Badajoz nos falta un punto para la salvación matemática, pero con el calendario que tiene por delante el Zaragoza contra el Atlético, el Athletic y el Valencia lo normal es que no necesitemos ni ese punto", indica el entrenador del Sporting Huelva, que se queja de las múltiples lesiones que ha tenido su equipo esta temporada.

Tras el último empate en casa, Antonio Toledo, técnico del Sporting Huelva, señalaba que "fFue un partido intenso y muy difícil, como esperábamos, ante uno de los grandes de la liga, ya que el Granadilla va cuarto en la clasificación. El equipo empezó algo agarrotado, pero a partir del minuto 20 tomamos el mando y tuvimos ocasiones. En la segunda parte fue un choque de ida y vuelta, que es algo que no me gusta. Ellas se adelantaron, pero pudimos empatar. Queríamos ganar, pero sumamos un punto que considero positivo en un encuentro en el que se han dejado espacios y los dos equipos han tenido ocasiones. Analú ha hecho un gran partido, pero no ha tenido fortuna a la hora de definir".

"Pero por supuesto que ante el Betis, la Real Sociedad y el Santa Teresa, que son los encuentros que nos quedan, el equipo va a seguir compitiendo y buscando resultados positivos", comentaba el míster sportinguista sobre la clasificación.

Analizaba la presente campaña diciendo que "ha sido una temporada muy difícil. Sin ir más lejos, en este partido contra la Granadilla teníamos cinco bajas. Y jugadoras llamadas a marcar goles han estado lesionadas en muchos partidos, como Bárbara Santibáñez y Rutendo Makore, además de que Pancha Lara ahora está con la selección de Chile jugando la Copa América. También nos faltaba Cinta, que es muy importante en defensa. En toda la temporada nuestra trayectoria ha venido marcada por muchos infortunios".

Por último, Toledo recalcaba que "teníamos un calendario malo porque fuera de casa nos estaba costando trabajo sacar los partidos adelante y por Huelva tenían que pasar todos los grandes en la segunda vuelta, pero dimos un paso adelante en partidos como el del Albacete o el del Madrid. Con todo merecimiento marchamos ahora undécimos, que es la zona que creo que nos corresponde".