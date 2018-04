El runrún: Carrefour, con dos... fresones

Lunes, 23 abril 2018 | Leída 424 veces

Efectivamente, como se suele decir, la cabra tira al monte y la distribuidora gala no ha dudado en anteponer las leyes del mercado a los intereses de los agricultores onubenses:

“Otra vez @CarrefourES utilizando la fresa como reclamo. Pese a las advertencias de UPA Huelva, insisten en faltar al respeto de productores, devaluando la fresa. Esta vez regalan 2 kg. ¿Qué será lo próximo, un palet de fresón?”, denunciaba la Unión de Pequeños Agricultores a través de Twitter.

Quizá la organización agraria pecó de ingenua al pensar que Carrefour les respetaría como productores, cuando todos sabemos que estos gigantes de la distribución viven, precisamente, de mantener al agricultor al borde de la subsistencia. En cualquier caso entendemos el enfado, teniendo en cuenta que lo que en enero parecía una victoria frente a la cadena, se ha convertido en un nuevo agravio. Peor incluso en este caso, ya que doblan la cantidad de fresa ‘regalada’ al cliente que gaste 40 euros o más en sus cajas. El problema, para la UPA, es el mismo: consideran que estas promociones trasladan al consumidor la sensación de que se trata de excedente, de producto devaluado”. O hablando aún más claro... a muchos ciudadanos les costará pagar un precio apropiado por este producto si el día anterior parecía que Carrefour se lo estaba regalando. No les falta razón, desde luego, pero tampoco podemos negársela a quienes ven en estas ofertas una oportunidad de oro para promocionarse gratuitamente entre miles de clientes. Quizá viendo el lado positivo se ahorren el disgusto la próxima vez que ocurra.

Hitler no puede coger el tren a Huelva. Estamos acostumbrados de sobra a ver las versiones más variopintas de la escena de la película 'El Hundimiento' en la que Hitler se pilla un buen cabreo. En clave onubense ya hubo varias y la última la ha realizado la plataforma 'Huelva por su tren', que se toma de manera humorística que el AVE siga sin llegar a Huelva y la inversión en materia ferroviaria no sea la esperada. Se ve que Adolf quiere ir a ver el Recre y sus subalternos le dicen que es complicado. "Señor llevamos toda una semana preparando la operación para ir a Huelva y hay cuatro trenes de media distancia al día". Al ver los problemas, estalla y asegura que la línea Huelva-Zafra "está más vieja que el botijo" y manda a sus hombres que se vayan en autobuses Romero y Damas. "Ya esta bien, el Gobierno de Rajoy no invierte en obras en Huelva, Cómo voy a ir a ver el Recre", se lamenta el führer, que dice "una estación del AVE sin AVE". Da caña a Rajoy, al PP y la ministra Báñez y su puntuación del Candy Crush. "¡¡Más trenes!!", grita. Varios políticos onubenses como el concejal no adscrito Ruperto Gallardo han compartido en redes sociales el video y lo acompañaba del comentario "me reiría si no fuera para llorar".

Suspenso en reciclaje. Siempre hemos dicho que el nivel de desarrollo de un territorio es algo que está totalmente al margen de sus cualidades físicas. En Huelva, afortunadamente, tenemos la suerte de disfrutar de un medio natural privilegiado, del que tratamos de sacar partido en la medida que sabemos y nos dejan. Luego tenemos otra vara de medir, la que nos califica como ciudadanos –que no personas– de mayor o menor ‘calidad’, dependiendo, por ejemplo, de nuestra capacidad de crear riqueza o del nivel de respeto por la tierra que nos ha venido dada. Y es aquí donde vemos que aún nos queda mucho por recorrer. Un indicio: Huelva se mantuvo a la cola de Andalucía durante el año pasado en lo que a reciclaje de vidrio se refiere, con 8,3 kg por habitante, solo por delante de Córdoba, muy lejos de los 15,3 de Málaga -el mejor registro andaluz– y más lejos aún de la media nacional, situada en casi 17 kilos, el doble de lo que deposita cada onubense en el contenedor verde.