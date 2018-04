El presidente del Puerto ve "un error" que no llegue la Alta Velocidad y demanda "mejores infraestructuras"

huelva24.com

si no llega ahora "no lo hará nunca"

A preguntas de los periodistas sobre la inminente inauguración de la nueva estación de trenes y el hecho de que Huelva vaya a contar con línea de Ancho Ibérico, en lugar de Alta Velocidad, Ramos ha calificado de "un error" que la provincia no vaya a disponer de Alta Velocidad y ha sostenido que "la estación no servirá de nada si no se mejoran las conexiones".

"Si los viajeros no están conectados en un tiempo determinado con Sevilla y Madrid, la estación no servirá de nada", ha apuntado Ramos, que ha recordado que el 35 por ciento de las mercancías llega por vía ferroviaria. En esta línea, ha recordado que Huelva es en estos momentos "líder en exportaciones" y experimenta un buen momento desde el punto de vista económico, por lo que "debe contar con las mejores infraestructuras". Así, ha dejado claro que "no se trata de ir mendigando infraestructuras" sino que "Huelva necesita las mejores herramientas porque está en el mejor momento". En su opinión, "si en el mejor momento económico de esta provincia no contamos con las mejores infraestructuras, esta provincia va a tener un problema de conectividad con la modernidad".

Convencido de que "es un error que la Alta Velocidad no llegue a Huelva", ha remarcado que le parece "una vergüenza" que "el único punto rojo donde no aparece la Alta Velocidad sea Huelva". "Necesitamos Alta Velocidad porque el mundo va en Alta Velocidad y si nos quedamos con el Ancho Ibérico siempre vamos a tener el Ancho Ibérico", ha continuado. "El problema es que si no llega la Alta Velocidad ahora no va a llegar nunca", ha agregado Ramos, que ha defendido que todas las instituciones deben apostar por "infraestructuras de primer nivel".