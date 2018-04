Fakeddine Aoulad y María Belmonte reinan sobre el asfalto de San Juan del Puerto

huelva24.com

Lunes, 23 abril 2018 | Leída 40 veces

ATLETISMO > Cross Popular San Juan Bautista

Pasaban unos minutos de las 10:00 horas cuando daba comienzo el espectáculo con la primera de las carreras con que se iniciaba el cross, en este caso la categoría Prebenjamín femenino, ahora denominada por la federación como Sub 8. Así irían saliendo desde los más pequeños hasta los mayores haciendo un paréntesis antes de la Absoluta masculina para que tomaran la salida los pitufos que harían las delicias del público asistente en el transcurso de los 100 metros que tenían estipulado como recorrido.

Todas las carreras tuvieron su encanto y emoción no exento de calidad, pero sin lugar a dudas las más esperadas por el público asistente que abarrotaba la Plaza de España y sus aledaños eran las carreras Absoluta masculino y femenino.

Las primeras en tomar la salida serían las mujeres que debían dar dos vueltas a un circuito de 2 kilómetros y donde las sevillanas María Belmonte y Verónica Lora tomarían la cabeza desde el inicio dejando por detrás a un dúo perseguidor conformado por la sanjuanera Miriam Gómez y la juvenil del Arcoiris Zenobia Benítez. En la segunda de las vueltas la incombustible veterana María Belmonte rompería definitivamente la carrera para conseguir una distancia decisiva que le permitió entrar en solitario por delante de Verónica Lora y de Zenobia Benítez que también en los últimos metros dejaría por detrás a su compañera de fuga, Miriam Gómez.

La prueba masculina, con mucha participación, se convertiría en un auténtico recital del que probablemente en estos instantes sea el atleta onubense en mejor estado de forma como es Fakeddine Aoulad, que con un dominio insultante se alzaría con una cómoda victoria. Un triunfo que se fraguaría en la segunda de las 4 vueltas al circuito de 2 kilómetros, en la primera rodaría un numeroso grupo de atletas en cabeza, cuando “Fake” decidió romper la misma y con un ritmo alegre y vivo volaba sobre el asfalto sanjuanero. En la línea de meta le seguiría el sanjuanero Pedro Rebollo que descolgaba en la última vuelta al atleta del Nerja Zakaría Boufaljat.

En el resto de categorías los vencedores fueron los siguientes: en sub 8, Julia Román (Curtius) y Mario Beltrán (Arcoiris), Sub 10 Gabriela Rodríguez (Ciudad de Lepe) e Iván Ortiz (C.A Ayamonte), Sub 12, Ana Pérez (Curtius) y Carlos Maján (Curtius), Sub 14, Andrea Barroso (Curtius) y Juan Pérez (SMD Cartaya), Sub 16, María Forero (Nerja) y Jesús Caiceo (Arcoiris), Sub 18, Zenobia Benítez (Arcoiris) y Alejandro Villalta (Arcoiris), Sub 20, Paula Rodríguez (Atlético Punta Umbría) y Alejandro Caiceo (Nerja), Pitufos, Hajar Laabar (Curtius) y David Quintero (Ciudad de Lepe), Sénior, Miriam Gómez (Curtius) y Fakeddine Aoulad (Onubense Atletismo), Veterano A, MªÁngeles Franco(Conistorsis) e Israel López (Independiente), Veterano B, Verónica Lora (Independiente) y David Heble (Independiente), Veterano C, María Belmonte (Trotasierra) y José A. Gómez(Arcoiris), y Veterano D, Vicenta Quintero (El Lince) y Eusebio Alloza (Arcoiris).

En definitiva una magnífica jornada deportiva con una excelente organización por parte del Ayuntamiento de San Juan del Puerto y el Club Atletismo Arcoiris en la que el Atletismo fue el auténtico protagonista de la misma, en el año del 550 Aniversario de la fundación de la localidad.