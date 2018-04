'Huelva te mira' acusa a la Junta de "despreciar" los Cabezos de Huelva

huelva24.com

"insensible" a su valor paisajístico, científico y cultural

Por ello, junto a la Asociación de Vecinos La Merced, ha organizado para este martes una actividad conjunta donde reclamarán la recuperación de unos cabezos "vivos, limpios, declarados Monumento Natural de Andalucía, y la rehabilitación del antiguo mercado como equipamiento social y cultural para el barrio".

Tras analizar el documento al que ha tenido acceso, el colectivo concluye que dicho informe "desprecia las principales características de los Cabezos de Huelva al negar su interés científico singular, al ser insensible a su valor paisajístico e ignorar su importancia cultural como soporte imprescindible de la historia milenaria de uno de los asentamientos más antiguos de Occidente". Para la plataforma, el informe carece de suficiente rigor técnico y científico. El documento está basado en una ficha del Inventario Andaluz de Georrecursos de Andalucía actualizado en 2011 sobre el ámbito del Conquero, que ya le asignó un inmerecido “valor científico bajo” centrándose exclusivamente en sus características geomorfológicas.

La plataforma denuncia que ni la ficha ni el informe han apreciado el indudable interés científico de los Cabezos de Huelva desde los puntos de vista estratigráfico, sedimentológico y paleontológico. Los dos primeros se justifican por la presencia del estratotipo Formación Arenas de Huelva, apreciable en la parte trasera de la Plaza de Toros. El interés paleontológico de los cabezos, "que ni una sola vez se menciona en el informe salvo en referencia al escrito del Ayuntamiento, se constata por los sucesivos hallazgos de fósiles, no sólo de moluscos, sino también de cetáceos, como los restos de ballena que aparecieron al desmontar el desaparecido Cabezo del Pino (ahora Plaza de la Capitalidad), en las laderas situadas tras la Plaza de Toros o en La Joya". La riqueza paleontológica de los Cabezos de Huelva (y de otras zonas de Lepe) se recoge en diversos estudios científicos de la Universidad de Huelva y tiene proyección internacional, hasta el punto de merecer la implantación de un Museo de Paleontología que permitiera su interpretación, como ya han manifestado algunos especialistas.

Además, 'Huelva te mira' critica que el informe de Medio Ambiente analice el interés paisajístico de los Cabezos "de una forma desfasada, insensible e incompleta, haciendo caso omiso de los convenios internacionales ratificados por España", como el Convenio Europeo del Paisaje, materializado en el Plan Nacional de Paisaje Cultural y en la Estrategia de Paisaje de Andalucía. Todos ellos se centran en el concepto de paisaje cultural, que funde patrimonio natural y cultural. Con la expresión "su interés paisajístico no se corresponde por el propio elemento, sino por la plataforma que éste ofrece a la ciudad" el informe pone de manifiesto que el único mérito que aprecia en el Conquero es su posición elevada que lo convierte en mirador. El informe "desprecia por tanto la escenografía que aportan las laderas de los cabezos al paisaje urbano, el recurso que supone su mera observación desde las partes bajas de la ciudad, desde el territorio circundante, la imagen que ofrecen de bienvenida cuando se cruza el Odiel. Sólo puede poner en duda su innegable belleza quien no conoce Huelva, quien no ha disfrutado de paseos subiendo a sus cumbres, o a los pies de sus laderas, en cualquier momento del día, pero, sobre todo, al atardecer", añade.

'Huelva te mira' recuerda que en el caso de los Cabezos de Huelva el patrimonio cultural va indisolublemente asociado al natural. La especial geomorfología de los cabezos dominando el estuario del Tinto y el Odiel ha determinado nuestra Historia, la existencia de asentamientos en el territorio de forma continuada desde hace más de 5.000 años hasta nuestros días. Unos cabezos sirvieron de hábitat y refugio, otros fueron elegidos como lugares simbólicos de enterramiento, y el Conquero se convirtió en un imprescindible recurso de captación y suministro de agua para la ciudad desde el periodo romano hasta la actualidad. "El informe reduce el valor cultural del cabezo al acueducto romano y a la Fuente Vieja, negando la existencia de estructuras superficiales de interés como las del Parque Moret que complementan las importantísimas localizadas en otros cabezos como La Almagra, La Esperanza, San Pedro y sobre todo La Joya". No en vano, apunta la asociación, la mayor parte de los Cabezos de Huelva están incluidos en la Zona Arqueológica de Huelva. "Sin los cabezos perdemos el contexto de nuestra Historia. Todos los cabezos forman por tanto un único sistema patrimonial desde el punto de vista natural y cultural, fundiendo ambos valores de una forma inequívoca, que avala su singularidad y protección como Monumento Natural de Andalucía".

Por todo ello, los Cabezos de Huelva, El Conquero, Mundaka, La Joya, San Pedro y Roma, "tienen sobrados méritos para ser declarados Monumento Natural de Andalucía", afirma la plataforma, que avanza estar preparando un informe con el apoyo de especialistas para rebatir el documento de Medio Ambiente, sobre el que seguirá difundiendo sus conclusiones.

Este colectivo sigue organizando actividades para sensibilizar a la sociedad onubense sobre el valor de los cabezos y las amenazas que se ciernen sobre ellos por los planes urbanísticos. En esta ocasión se ha unido la Asociación de Vecinos 'La Merced', un barrio especialmente afectado por el estado de abandono del Cabezo de Mundaka. La iniciativa tiene por objetivo además la recuperación del antiguo Mercado de La Merced como equipamiento para el barrio. Este edificio se encuentra igualmente sentenciado a la demolición por los planes urbanísticos. La actividad, abierta a toda la sociedad onubense, consistirá en un debate colectivo sobre el estado de la cuestión en el edificio Gota de Leche, a las 19:00 horas, y un paseo para visitar el Cabezo de San Pedro, ejemplo de lo que no se quiere repetir, el Cabezo de Mundaka, amenazado por un plan similar, y el Mercado de La Merced. “Los cabezos son memoria viva de nuestro territorio. Conozcamos, apreciemos y protejamos nuestro patrimonio”, termina la plataforma.