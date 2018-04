Rodríguez Walls, ante su último partido en el Estrada: “Será muy emotivo”

Mario Asensio

Cómo tiene que ser entrar en un lugar cargado de sentimientos, recuerdos y emociones sabiendo que se hará por última vez en el sitio exacto desde donde repetidamente se ha percibido una perspectiva de toda su amplitud, de lo acontecido allí, sus sonidos y ecos, imágenes impactantes y pequeños detalles imperceptibles desde otra posición de privilegio, en definitiva desde donde se ha vivido.

Y es que sería más fácil calcular cuánto tiempo de vida ha respirado Javier Rodríguez Walls fuera de baloncesto que en él, en cada una de sus facetas, como jugador, agente, gerente, director deportivo y entrenador. Le ha llegado el momento de la jubilación tras toda una vida consagrada en torno la canasta y será este sábado en el último partido oficial de la temporada del Club Deportivo Baloncesto Huelva Enrique Benítez en el Pabellón Andrés Estrada, a las 19.00 horas, con el CB Almería como rival.

El onubense ya no volverá a sentarse en el banquillo de este templo deportivo a partir de entonces. Orbitan estos días sobre su cabeza un cúmulo de sensaciones únicas y especiales, un cara a cara íntimo con el corazón en la mano, donde conversa con la incógnita de cómo será ese día irrepetible, donde no hay una final ni una clasificación en juego, sino que es su despedida la que adquiere todo el foco de atención y con ella la ingente manifestación de cariño y reconocimiento de su club, una familia numerosa difícilmente igualable.

“Para mí será muy emotivo. La verdad es que no me he hecho aún a la idea de cómo va a ser”, reconoce a huelva24.com. “Me prepararé psicológicamente para ese día”, dice bromeando antes de indicar acerca que si vas a querer sentirlo como nunca que “no sé, son muchas años”. Lo que sí tiene claro es que no irá vestido de gala ni alterará sus rutinas. “Iré igual, soy muy supersticioso”, afirma.

Ningún partido es igual a otro. La distancia del tiempo y la experiencia acumulada entre la primera vez que realizó un trazo sobre la pizarra, que se incorporó para dar una voz entre el bullicio a sus jugadores, que cerró los puños levantando los brazos para celebrar un triunfo o se giró con rabia ante un revés, han quedado solapados por las múltiples veces que esas mismas acciones se han encadenado en su trayectoria hasta ser una figura irrepetible y referencial del baloncesto onubense.

Él que ha dado tanto a este deporte repartido en tantos años, debería recibir de una vez ese ‘plan de pensiones’ de satisfacción granjeado con su forma de ser y profesionalidad, que se ha ido cotizando a golpe de calendario.

Su club preparará como siempre actos festivos y sorteos y seguro que algo más inesperado. Como guinda podría llegar la victoria, el mejor último trago, algo que está en manos de unos jugadores deseosos de dar ese último regalo. “Lo intentarán seguro, pero tenemos la baja de Ful Casanova, que jugó 30 segundos el último partido y se le salió un dedo. Me conformo con la fiesta y que la gente reconozca el trabajo el año del equipo”, admite.

No será un dedo, pero quizás se le salga en un suspiro emocionado el alma a Javier Rodríguez Walls al ver un Pabellón Estrada repleto de otras almas que le valoran, al recibir repetidos aplausos, palabras sentidas, abrazos y besos. La jubilación que todos querrían tener.