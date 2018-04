Mensaje de Negredo al entorno: “Si todos nos unimos esto es la hostia y si no es un desastre”

Mario Asensio

Domingo, 22 abril 2018

Recreativo-San Fernando

23.09 h. El técnico albiazul afirma que “no estoy yendo contra nadie, sólo digo que a partir de la unión podemos crecer y creo que aquí no se rema en la misma dirección”. Del encuentro señala que ha sido “una victoria muy sufrida y creo que merecida”.

César Negredo, técnico del Recreativo de Huelva señaló en rueda de prensa tras ganar 2-1 al San Fernando que "ha sido una victoria muy sufrida y creo que merecida. No ha sido fácil y ha sido largo. Hemos tenido unas bases buenas y otras no tan buenas, pero si alguien ha merecido la victoria hemos sido nosotros”.

Antes de meterse en el análisis del partido quiso “felicitar a los chicos y dar gracias por los mensajes positivos de la Federación de Peñas, el Frente Onuba y la Asociación de Veteranos. Esto es lo que debe reinar aquí. Todos unidos y de la mano podemos hacer grandes cosas. Nos quedan tres finales y a partir e la unión podemos conseguir el objetivo y si no es así tendremos problemas. Si todos nos unimos esto es la hostia y si no es un desastre”.

Ante este mensaje al entorno se le volvió a preguntar por esta cuestión y afirmó que “cuando vienen los problemas es cuando se necesita a la gente, pero en positivo. Aquí hay 500 entrenadores y jugadores mejores que nosotros, todo el mundo sabe de fútbol y habla de todo… No estoy yendo contra nadie, sólo digo que a partir de la unión podemos crecer y creo que aquí no se rema en la misma dirección”.

“Hay cosas que no se han hecho bien en el cuerpo técnico y todo lo que rodea al club tiene responsabilidades, entrenadores, jugadores, etc”, resaltó el técnico madrileño, que resaltó de nuevo el papel de la grada. “El Colombino hoy ha sido partícipe de la victoria y en la segunda parte nos han hecho tirar hacia arriba y ganar el partido. Hay una unión entre afición y jugadores y en este momento tenemos que remar todos en la misma dirección y seguir mordiendo como hemos mordido hoy”, detalló.

Acerca de qué le ocurrió al equipo, que salió bien y se diluyó, comentó que “es complicado de saber. No estamos siendo capaces de ser más regulares en el juego y la sensaciones. Apretamos y lo llevamos toda la semana preparando pero nos ganan un balón o no nos salen las cosas y ya no se sabe si ir hacia delante o hacia atrás y es propio de la situación en la que estamos. Ha habido fases que hemos sufrido un poco pero el equipo se ha rehecho y ha sido capaz de crecer en el partido y ha sido justo vencedor”.

En cuanto a la situación de lo que queda de liga ha indicado que “todo está muy comprimido, pero creo que con ganar un partido más será suficiente”. Es por ello que dijo que van a Granada “a ganar”. No obstante, más adelante explicó que “esta victoria era primordial” pero que “igual ganas el domingo y te la tienes que jugar con Las Palmas. No se pueden hacer cuentas más allá de una semana”.