La onubense Patricia Báñez se proclama campeona de Andalucía de Optimist

huelva24.com

Domingo, 22 abril 2018 | Leída 17 veces

Vela

Nada que ver con las condiciones de la jornada final, marcada por la baja intensidad de un viento que sólo ha dado para dos pruebas que han necesitado de toda la destreza de la flota y también del comité de regatas dirigido por Carlos Muñoz Villareal. Por su parte los jóvenes, con lo mejor de cada casa en liza, han suplido la falta de ayuda del viento con grandes dosis de técnica y esfuerzo físico. En total se daban cita 120 regatistas, setenta patrones Sub 16 y cincuenta Sub 13, procedentes de la práctica totalidad de clubes de todo el litoral andaluz.





Este año y como novedad, el cuadro de honor incluye además de los ganadores masculino y féminas en las categorías Sub 16 y Sub 13, al ganador Sub 11, honor que ha recaído en el joven regatista perteneciente al RCN de Sanlúcar de Barrameda, Alberto Medel, clasificado en un meritorio décimo primer puesto en Sub 13. En esta clase el nuevo campeón andaluz es el regatista del CN Puerto Sherry, Arturo Arauz, vencedor con dos 2º, seguido en el podio por la flamante campeona femenina, Patricia Báñez, del RCMT Punta Umbría, 3ª y 4ª. El podio lo completa Jose Manuel Pachón, del CNM Benalmádena, que mejoró un 7º inicial ganando la segunda y a la postre última prueba. A las puertas del podio el otro ganador parcial de la cita, el regatista del CN Elcano, Santiago Grosso, que cerraba su actuación con un 9º. El podio femenino lo completan María Castillo (RCMT Punta Umbría) y Marta Álvarez-Dardet (CN Puerto Sherry), 7ª y 9ª absolutas, respectivamente.





En la clase superior (Sub 16) la victoria es para Manuel Álvarez Dardet, del CN Puerto Sherry, con un 1º y un 3º, seguido de Antonio Villalón (CNM Benalmádena), 2º y 5º, y la campeona femenina, la regatista del CM Almería, Mercedes Bautista, 5ª y 4ª. A tres puntos del cajón de ganadores se clasifica Fernando Flethes, del CN Puerto Sherry, que se despedía con una victoria mejorando el 11º inicial. En esta clase, el 2º y 3er puesto es para Helena Grosso del club anfitrión, e Irene Serra, del RCMT Punta Umbría, 8ª y 13ª, respectivamente.





Además de la lucha por los títulos autonómicos, los jóvenes también tenían en su objetivo lograr una plaza en el equipo que represente a Andalucía en la Copa de España de España de Optimist que se celebra la próxima semana en aguas de Málaga bajo la organización del RC Mediterráneo, equipo que dará a conocer la Federación Andaluza de Vela en los próximos días.