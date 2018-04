Triunfo vital en el camino del sufrimiento (2-1)

Mario Asensio

Domingo, 22 abril 2018

Recreativo-San Fernando

19.59 h. El Decano logra tres puntos muy importantes al derrotar 2-1 al San Fernando en un encuentro en el que no jugó bien pero estuvo más acertado que su rival, que también gozó de varias ocasiones claras. Tras una primera parte discreta, Lazo puso el 1-0 con un tiro que entró con fortuna al golpear en los pies de un defensa y Boris colocó el 2-0 con un penalti cometido sobre Agudo. En mitad de una larga prolongación por un choque brutal entre Marc Martínez y Pau Franch, Pedro Ríos recortó distancias con un penalti inexistente.

El Recreativo de Huelva tenía que ganar o ganar y lo hizo. No firmó un buen encuentro y sufrió como siempre pero logró que la final por la permanencia ante el San Fernando cayera de su lado por 2-1. Estuvo más acertado que su rival y eso pesó más que las múltiples llegadas visitantes. Lazo y Boris fueron los goleadores de un duelo muy complicado y bajo presión.

El técnico albiazul César Negredo introdujo tres cambios en el once con respecto al que perdió en Marbella. Boris, Nacho Monsalve y Julio Rodríguez entraron en la alineación por Diego Jiménez, Casado y Jonathan Vila. El Decano salió de inició con dos delanteros en un once formado por Marc Martínez, Iván Malón, Julio Rodríguez, Diego Jiménez, Nacho Monsalve; Núñez, Traoré, Rafa de Vicente, Lazo; Gorka Santamaría y Boris. Eran baja Casado, Mario Marín, Natalio y Ale Zambrano y Toni Robaina se quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica.

El encuentro comenzó con un buen ritmo y presencia en las áreas. El Recre fue el primero en disparar a puerta y lo hizo con protagonismo por dos veces de Lazo, Gorka Santamaría y Boris, además de otro cabezazo desviado de Núñez. No obstante, el San Fernando también pisó área, forzó un par de córners y tuvo una ocasión en un disparo de Jacobo. Después repitió el delantero visitante con un remate de cabeza tras centro dde Juanje Torrejón.

El encuentro no tenía un dominador en el centro del campo y las transiciones eran rápidas hacia un área y otra. El esférico no pasaba por el centro del campo y se rifaba demasiado la posesión con balones en largo que daban ventaja al rival. La entrada por banda de Lazo era el mejor arma albiazul pero también la más repetida y el San Fernando le aislaba para que murieran ahí las jugadas. Rafa de Vicente no estaba entrando en juego como se exige de él, pero una vez que lo hizó trenzó una buena jugada con Lazo y Boris. El San Fernando por su parte equilibró definitivamente la balanza y tuvo mucha presencia en el área, con Buba arriba peleando todo y con Jacobo y Javi Casares muy activos también.

Y en mitad de esta lucha al colegiado se le fue el encuentro un poco de las manos e indignó a la afición. No vio falta cuando derribaron a Lazo cuando se iba solo por la banda ante Gabi Ramos y después el mismo defensa le obstaculizó sin que el colegiado apreciara nada. En esta línea no vio una posible agresión de Buba sobre Diego Jiménez, que quedó tendido en el campo y después fue el visitante Lolo Herrero el que tuvo que abandonar el campo al tener una brecha con sangre cerca de un ojo. El Decano pudo aprovechar entonces el jugar con uno más pero siguió espeso y sin ideas, con una circulación muy lenta, abusando del balón en largo y con los delanteros muy desasistidos.

Lazo marca En la segunda parte los aficionados recreativistas comenzaron con el miedo en el cuerpo en una clarísima ocasión de gol para el San Fernando protagonizada por Buba y Javi Casares, que no lograron marcar. Después fue Lolo Herrero el que pudo marcar de cabeza por muy poco. El Recre jugaba con fuego y sus lagunas atrás eran ocasiones visitantes. Pero cuando peor lo pasaba logró adelantarse en una jugada aislada. Lazo desde la frontal del área engatilló el disparo y tras tocar en los pies del defensor Alejandro Zamora se coló el balón por el lado contrario del marco defendido por David Ramírez.

Tras el gol el Recre no fue capaz de parar el partido y gestionar su ligera ventaja en el marcador y entró en el partido loco que quería el San Fernando. En esa dinámica buscó en más de una ocasión salir a la contra pero estuvo muy desacertado en los últimos metros. A menos de 20 minutos para el final el juego estuvo parao bastante tiempo por un brutal choque de cabezas entre Marc Martínez y Pau Franch. Finalmente el jugador visitante tuvo que marcharse al estar conmocionado por el golpe.

En la reanudación, y tras moverse los banquillos, el Recre seguía insistiendo sin éxito a la contra, hasta que llegó la segunda jugada clave del encuentro. Se filtró un gran pase para Iván Agudo en el interior del área, pero fue derribado y el árbitro señaló penalti. Boris transformó el gol dde la tranquilia

FICHA TÉCNICA:



2.- RECREATIVO: Marc Martínez, Iván Malón, Julio Rodríguez, Diego Jiménez, Nacho Monsalve; Núñez (Iván Agudo, m. 85), Traoré, Rafa de Vicente (Jonathan Vila, m.80), Lazo; Gorka Santamaría y Boris (Víctor Barroso, m. 73).

1.- SAN FERNANDO: David Ramírez, Gabi Ramos, Juanje, Zamora, Lolo Guerrero, Raúl Palma, Pedro Ríos, Bruno Herrero (Carri, m. 63), Buba, Jacobo (Pau Franch, m. 70, Óscar Martín, m. 80) y Javi Casares.



Arbitraje: Alexandre Alemán Pérez (Comité Grancanario). Amonestó en los locales a Diego Jiménez, Rafa de Vicente, Lazo, Julio Rodríguez, Iván Malón; en los visitantes, Juanje Torrejón.

GOLES: 1-0, M. 52: Lazo; 2-0, M. 87: Boris; 2-1, M. 95: Pedro Ríos.



ESTADIO: Nuevo Colombino (18.00 horas).