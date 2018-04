Ocasiones para ambos equipos (0-0, m. 31, on line)

Mario Asensio

Recreativo-San Fernando

18.31 h. El técnico albiazul César Negredo ha introducido tres cambios en el once con respecto al que perdió en Marbella. Boris, Nacho Monsalve y Julio Rodríguez entran en el once por Diego Jiménez, Casado y Jonathan Vila. El Decano jugará con dos delanteros en un once formado por Marc Martínez, Iván Malón, Julio Rodríguez, Diego Jiménez, Nacho Monsalve; Núñez, Traoré, Rafa de Vicente, Lazo; Gorka Santamaría y Boris.