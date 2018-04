Ganar o caer al ‘playout’ (18.00 h., on line)

Mario Asensio

Domingo, 22 abril 2018 | Leída 75 veces

Recreativo-San Fernando

El Recreativo de Huelva tiene cuatro jornadas por delante para lograr la permanencia y no puede fallar. Este domingo (18.00 horas) recibe en el Nuevo Colombino al San Fernando y tiene la obligación de ganar para no acabar la jornada en el puesto de ‘playout’. Tras ganar Las Palmas Atlético 1-3 a la Balona el conjunto canario se coloca en el último puesto de la permanencia y aventaja en dos puntos al Decano, 42-40. Al conjunto albiazul sólo le vale ganar para superar a este rival directo y además debe hacerlo para no verse igualado por atrás por el Córdoba B, a tres puntos, y que ha visto aplazado su encuentro en Melilla.

Para no quedarse sin margen de maniobra y seguir dependiendo de si mismo, el conjunto albiazul tiene que lograr la victoria ante el San Fernando, en una posición más cómoda al ser décimo con 45 puntos. No está salvado matemáticamente pero una victoria ante el Recreativo le dejaría muy cerca el objetivo.

El Recre viene caer 2-0 con el Marbella dentro de una trayectoria en la que en los tres últimos partidos en casa perdió 0-2 con el Melilla, empató con el Villanovense (0-0) y ganó 2-0 al Córdoba B. Fuera de casa ganó a El Ejido (0-1), cayó con el UCAM Murcia (2-1) y empató con el Mérida (0-0).

El San Fernando por su parte acumula cinco partidos sin ganar fuera de casa, pero sólo ha perdido uno de ellos y puntuó en el resto. Desde que superara 0-3 al Córdoba B, empató 0-0 con el Granada B, 0-0 con el Jumilla, perdió 2-1 con el Murcia, y volvió a empatar 2-2 con el Betis Deportivo y 0-0 con la Balompédica Linense.

El técnico recreativista César Negredo tiene las bajas de Casado, Sergio González y Mario Marín en defensa, además de las del centrocampista Ale Zambrano y el atacante Natalio. Los futbolistas disponibles son Marc Martínez, Rubén Gálvez, Iván Malón, Diego Jiménez, Julio Rodríguez, Nacho Monsalve, Rafa Navarro, Traoré, Jonathan Vila, Rafa de Vicente, Misffut, Toni Robaina, Iván Agudo, Núñez, David Segura, Lazo, Víctor Barroso, Gorka Santamaría y Boris Garrós.

Con estas piezas, por delante de Marc Martínez, estarían Iván Malón, Julio Rodríguez, Diego Jiménez y Nacho Monsalve; con Traoré y Rafa del Vicente en el centro del campo, Núñez y Lazo en las bandas y Gorka Santamaría y Boris en el ataque. Este planteamiento con dos delanteros es el que más ha empleado en casa en situaciones comprometidas y más cuando necesita ganar.

En la convocatoria del San Fernando, que tiene las bajas de Ale Galindo y Sergio Noche, están David Ramírez, Miguel Guerrero, Gabi Ramos, Nando, Juanje, Zamora, Lolo Guerrero, Raúl Palma, Theo, Begines, Bruno Herrero, Carri, Casares, Óscar Martín, Jacobo, Pedro Ríos, Pau Franch y Buba.



ALINEACIONES POSIBLES:

RECREATIVO: Marc Martínez, Iván Malón, Julio Rodríguez, Diego Jiménez, Nacho Monsalve; Núñez, Traoré, Rafa de Vicente, Lazo; Gorka Santamaría y Boris.

SAN FERNANO: David Ramírez, Gabi Ramos, Juanje, Zamora, Miguel Guerrero, Raúl Palma, Pedro Ríos, Bruno Herrera, Buba, Carri y Casares.

Arbitraje: Alexandre Alemán Pérez (Canarias).

ESTADIO: Nuevo Colombino (18.00 horas).